COMMENT ACCÉDER AU NIVEAU D'ÉLITE (niveau 15)
Passer au niveau d'élite ne fonctionne pas de la même manière que les améliorations des niveaux 1 à 14, qui nécessitent de l'or et des cartes.
Pour passer au niveau d'élite, il vous faut juste...
DES JOKERS D'ÉLITE
Vous pouvez obtenir ce nouvel objet magique grâce aux doublons de vos cartes au niveau 14.
Pour améliorer une carte du niveau 14 au niveau 15, vous aurez besoin de 50 000 jokers d'élite. Pas besoin d'or !
ÇA PARAÎT BEAUCOUP...
Et c'est beaucoup ! Le niveau d'élite n'est pas un niveau auquel tout le monde pourra accéder tout de suite, et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de contenus supplémentaires à débloquer après le niveau 15 (*tousse* les évolutions *tousse*).
Le passage au niveau d'élite est plutôt censé être une expérience passive pour les joueurs, un processus qui nécessite du temps et non des ressources.
Plus vous aurez de cartes au niveau 14, plus vous obtiendrez de jokers d'élite, et parvenir à 50 000 ne vous semblera pas si insurmontable si vous continuez à améliorer l'ensemble de votre collection.
POURQUOI AVOIR APPORTÉ CE CHANGEMENT À L'AMÉLIORATION DES CARTES ?
Lorsque nous avons annoncé le niveau 15 en février, notre intention était de lui donner un coût en or et en cartes, comme pour tous les autres niveaux (comme ce que nous avions fait lors de l'ajout du niveau 14).
Les réactions des joueurs à cette annonce ont été claires et majoritairement opposées à l'ajout d'un nouveau niveau, essentiellement à cause de la quantité d'or nécessaire pour faire passer les cartes au niveau maximum.
Alors nous sommes retournés à la case départ et nous avons mis au point cette nouvelle méthode d'amélioration plus passive. Elle prendra plus de temps, mais permettra d'éviter de devoir compter sur la chance pour faire progresser les cartes ou de devoir économiser d'énormes quantités d'or.
VOUS NE VOULEZ PAS ATTENDRE ?
Les niveaux d'élite ont été conçus pour faire l'objet d'une progression plus passive, à l'image des maîtrises.
Si vous voulez utiliser des objets magiques pour faire passer vos cartes au niveau d'élite... vous pouvez ! Ils seront toutefois beaucoup plus efficaces pour faire passer vos cartes au niveau 14.
Vous avez économisé tout un tas de pièces d'or ? Dépensez-les au magasin pour acheter des cartes de niveau 14 que vous avez déjà, afin d'obtenir des jokers d'élite.
CONVERSION DES CARTES
Cartes au niveau 14 (doublons)
Carte commune = 1 jokers d'élite
Carte rare = 5 jokers d'élite
Carte épique = 20 jokers d'élite
Carte légendaire = 1500 jokers d'élite
Champions = 4000 jokers d'élite
Objets magiques
Joker commun = 2 joker d'élite
Joker rare = 10 jokers d'élite
Joker épique = 50 jokers d'élite
Joker légendaire = 200 jokers d'élite
Joker champion = 500 jokers d'élite
Livre des cartes (toutes raretés) = 5 000 jokers d'élite
Le nombre maximum de jokers d'élite est fixé à 400 000.
Vous trouverez ci-dessus les tableaux de conversion des jokers d'élite et comment les obtenir !
NOUVELLE MISE À JOUR DU 19 JUIN
Les évolutions et le niveau d'élite feront partie de la prochaine mise à jour. Ils ne sont pas encore disponibles !