Lorsque nous avons annoncé le niveau 15 en février, notre intention était de lui donner un coût en or et en cartes, comme pour tous les autres niveaux (comme ce que nous avions fait lors de l'ajout du niveau 14).

Les réactions des joueurs à cette annonce ont été claires et majoritairement opposées à l'ajout d'un nouveau niveau, essentiellement à cause de la quantité d'or nécessaire pour faire passer les cartes au niveau maximum.

Alors nous sommes retournés à la case départ et nous avons mis au point cette nouvelle méthode d'amélioration plus passive. Elle prendra plus de temps, mais permettra d'éviter de devoir compter sur la chance pour faire progresser les cartes ou de devoir économiser d'énormes quantités d'or.