Comment regarder la finale du mondial de la CRL !
Bonjour à tous !
Nous avons une surprise pour vous : votre ticket pour la grande finale de la Clash Royale League !
L'événement sera diffusé sur le portail du festival Clash où vous pourrez le regarder et interagir pour gagner des récompenses incroyables !
Allez voir dès maintenant ! event.clashroyale.com/fr/
Plus vous participez, plus vous pouvez gagner de récompenses ! Regardez les streams, interagissez avec la plateforme et faites vos pronostics pour gagner des points. Le mieux dans tout ça, c'est que ça marche pour Clash Royale et Clash of Clans !
Alors quelles sont les récompenses ? Regardez un peu...
Dates et horaires des événements
IMPORTANT :
Pour participer et gagner des récompenses, vous devrez :
1) créer un compte Supercell ID comme expliqué ici ;
2) regarder les streams en direct et interagir pour gagner des points.
Créez un compte Supercell ID dès maintenant et tenez-vous prêt !
Remarque importante :
Une fois que vous aurez gagné une récompense, elle pourra prendre jusqu'à une heure avant d'apparaître sur votre compte en jeu.
Règlement des fêtes locales
Nous avons prévu quelques petites fêtes où vous pourrez regarder les finales tous ensemble !
Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et profiter avec nous du spectacle.
Vous trouverez toutes les informations à propos de ces fêtes ici !
Bonne chance à tous les finalistes !
Nous avons tellement hâte de regarder la finale avec vous tous !
À bientôt dans l'arène !