Info : la finale mondiale de la CRL !
Supercell présente la Finale Mondiale de la Clash Royale League au Japon le 1er décembre !
Les tout premiers champions de la Clash Royale League seront couronnés devant un public, en direct, le 1er décembre à Tokyo !
Les fans de tous horizons sont invités à s’abonner et à regarder la Finale Mondiale en direct sur la chaîne Youtube Clash Royale Esports. Si vous êtes intéressés pour venir en personne à l’évènement, les places sont maintenant disponibles [ici] pour 1450 JPY (approx. 11€) avec un service additionnel, et comprendra un produit Clash Royale exclusif en édition limitée.
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N’oubliez pas, le 1er décembre sur YouTube.com/EsportsRoyale et jetez un œil à la page officielle de la Finale Mondiale ici !
À bientôt dans l'arène de la Finale Mondiale,
L’équipe Clash Royale