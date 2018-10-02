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2 oct. 2018
Blog – Clash Royale

Info : la finale mondiale de la CRL !

Supercell présente la Finale Mondiale de la Clash Royale League au Japon le 1er décembre !

Les tout premiers champions de la Clash Royale League seront couronnés devant un public, en direct, le 1er décembre à Tokyo !

CRL finale mondiale annonce

Les fans de tous horizons sont invités à s’abonner et à regarder la Finale Mondiale en direct sur la chaîne Youtube Clash Royale Esports. Si vous êtes intéressés pour venir en personne à l’évènement, les places sont maintenant disponibles [ici] pour 1450 JPY (approx. 11€) avec un service additionnel, et comprendra un produit Clash Royale exclusif en édition limitée.

Vous n’avez pas le temps de vous joindre à nous ? Pas de soucis ! 

Restez au courant de tout ce qu’il se passe avec la CRL :

N’oubliez pas, le 1er décembre sur YouTube.com/EsportsRoyale et jetez un œil à la page officielle de la Finale Mondiale ici !

À bientôt dans l'arène de la Finale Mondiale,

L’équipe Clash Royale