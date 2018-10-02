Les fans de tous horizons sont invités à s’abonner et à regarder la Finale Mondiale en direct sur la chaîne Youtube Clash Royale Esports. Si vous êtes intéressés pour venir en personne à l’évènement, les places sont maintenant disponibles [ici] pour 1450 JPY (approx. 11€) avec un service additionnel, et comprendra un produit Clash Royale exclusif en édition limitée.

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L’équipe Clash Royale