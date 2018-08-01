1 août 2018
Blog – Clash Royale
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Supercell ID est notre nouveau service de protection des comptes de jeux sur vos appareils. Apprenez-en plus !
Par où commencer ?
L'inscription n'est pas compliquée. Il suffit de vous rendre dans les paramètres du jeu et sélectionner Supercell ID. Le tout ne prend que quelques minutes et vous n'aurez pas besoin de mot de passe !
Regardez le tutoriel !
Regardez notre tutoriel pour plus d'informations (sous-titré en français).
Voilà !
Ouvrez les paramètres du jeu et inscrivez-vous dès maintenant !
À bientôt dans l'arène,
L'équipe Clash Royale.