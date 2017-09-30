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30 sept. 2017
Blog – Clash Royale

Présentation du Touchdown 2c2

Touchdown 2c2 est un tout nouveau mode de jeu qui arrivera sur Clash Royale à la prochaine mise à jour !

Voici tout ce que vous devez savoir :

  • C'est à ça que ressemble l'arène :

  • Il n’y a pas de tours ! Chaque équipe possède une zone de but qu’ils doivent défendre. Les couronnes se remportent en passant au moins une troupe dans la zone. 

  • Les matchs durent 3 minutes. L’équipe réussissant en premier 3 Touchdowns remporte le match. 

  • En cas d’égalité, il y a 3 minutes de temps additionnel en mort subite, le premier qui marque remporte le match. 

  • Le mode de jeu sera en tirage, vous devrez donc créer votre deck à chaque match !

  • Le mode Touchdown 2c2 sera jouable en une série de défis dès que la mise à jour des quêtes épiques sera sortie !

Regardez le tournoi Touchdown dès maintenant pour voir le mode en action !

A bientôt dans l’arène,
L’équipe Clash Royale