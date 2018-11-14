14 nov. 2018
Blog – Clash Royale
Voilà Brawl Stars !
Par les créateurs de Clash of Clans et Clash Royale, un jeu de combats multijoueurs de folie !
Combattez avec vos amis ou en solo dans un tas de modes de jeu de moins de trois minutes.
Rejoignez ou créez une bande avec vos amis pour échanger des tactiques et combattre côte à côte.
Débloquez et améliorez des dizaines de super brawlers aux pouvoirs étonnants.
Collectionnez des skins uniques pour vous démarquer dans l'arène
Inscrivez-vous maintenant pour peut-être gagner un skin Shelly Star unique au lancement de Brawl Stars !
Brawl Stars ne sera pas disponible au lancement en Iran et en Chine continentale. Consultez le site web pour plus de détails.