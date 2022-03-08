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8 mars 2022
Blog – Clash Royale

Bienvenue dans The Royale Crown Down !

Rejoignez-nous pour fêter le sixième anniversaire de Clash Royale avec le plus grand événement de la communauté jamais organisé : The Royale Crown Down !

Du 12 au 24 mars, tous les joueurs seront invités à participer à cet événement en choisissant leur équipe préférée, représentée par un créateur de contenu.

Participez à trois défis en jeu pour gagner des points, des succès, des récompenses et contribuer au plateau Clash évolutif tous les jours.

Le classement mondial de la compétition sera mis à jour chaque jour pour que vous puissiez suivre la progression de votre équipe.

Défis en jeu

Tournoi royal

  • Début : 12 mars à 9 h UTC

  • Fin : 17 mars à 9 h UTC

  • Participation gratuite, pas de possibilité de réessayer

Décrochez autant de victoires que possible ; 5 défaites au maximum. Atteignez les sommets et récupérez des récompenses en chemin !

Défi 2c2

  • Début : 17 mars à 9 h UTC

  • Fin : 21 mars à 9 h UTC

  • 9 victoires, 3 défaites maximum

  • Participation gratuite, 50 gemmes pour réessayer (gratuit pour les détenteurs d'un Pass Royale)

Faites équipe avec un ami ou un joueur aléatoire dans ce défi 2c2 ! Ce n'est pas un mode spécial, juste un 2c2 tout ce qu'il y a de plus classique.

Défi élixir illimité de Legendaray

  • Début : 21 mars à 9 h UTC

  • Fin : 25 mars à 9 h UTC

  • 9 victoires, 3 défaites maximum

  • Participation gratuite, 50 gemmes pour réessayer (gratuit pour les détenteurs d'un Pass Royale)

C'est l'un des modes de jeu les plus populaires et chaotiques du jeu ; rien de mieux pour un défi que vous n'oublierez pas de si tôt ! Parviendrez-vous à tenir la cadence ?

Présentation des capitaines

ARTUBE CLASH - Équipe mousquetaires

OUAHLEOUFF - Équipe barbares

BENIJU - Équipe chevaucheurs de cochon

SIRTAG - Équipe gobelins

CLASHART - Équipe mini P.E.K.K.A

JOJONAS - Équipe cavabéliers

GRAX - Équipe bébés dragons

けんつめし (Kent) - Équipe squelettes

ORANGE JUICE - Équipe archers

YOSOYRICK - Équipe sorcières

JUNE - Équipe chevaliers

CLASH WITH ASH - Équipe sorciers

Des récompenses pour tous

Participer aux défis vous permettra de gagner des points pour l'équipe de votre choix. Vous pourrez aussi décrocher des récompenses, comme par exemple :

  • une émoticône exclusive de l'Esprit de guérison dès la première victoire au Tournoi Royal

  • des écus magiques distribués par les capitaines pour la communauté

  • et un sneak peek de la prochaine mise à jour !

La cerise sur le gâteau

Pour l'équipe gagnante, en plus de la gloire infinie que lui vaudra la victoire, elle obtiendra également une récompense exclusive et super secrète !

Joignez-vous à la fête

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site Internet de The Royale Crown Down et inscrivez-vous avec votre Supercell ID. En vous connectant, vous permettez au jeu de mettre à jour votre progression automatiquement pendant toute la durée de l'événement.

Préparez-vous pour la campagne du siècle !