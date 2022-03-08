Bienvenue dans The Royale Crown Down !
Rejoignez-nous pour fêter le sixième anniversaire de Clash Royale avec le plus grand événement de la communauté jamais organisé : The Royale Crown Down !
Du 12 au 24 mars, tous les joueurs seront invités à participer à cet événement en choisissant leur équipe préférée, représentée par un créateur de contenu.
Participez à trois défis en jeu pour gagner des points, des succès, des récompenses et contribuer au plateau Clash évolutif tous les jours.
Le classement mondial de la compétition sera mis à jour chaque jour pour que vous puissiez suivre la progression de votre équipe.
Défis en jeu
Tournoi royal
Début : 12 mars à 9 h UTC
Fin : 17 mars à 9 h UTC
Participation gratuite, pas de possibilité de réessayer
Décrochez autant de victoires que possible ; 5 défaites au maximum. Atteignez les sommets et récupérez des récompenses en chemin !
Défi 2c2
Début : 17 mars à 9 h UTC
Fin : 21 mars à 9 h UTC
9 victoires, 3 défaites maximum
Participation gratuite, 50 gemmes pour réessayer (gratuit pour les détenteurs d'un Pass Royale)
Faites équipe avec un ami ou un joueur aléatoire dans ce défi 2c2 ! Ce n'est pas un mode spécial, juste un 2c2 tout ce qu'il y a de plus classique.
Défi élixir illimité de Legendaray
Début : 21 mars à 9 h UTC
Fin : 25 mars à 9 h UTC
9 victoires, 3 défaites maximum
Participation gratuite, 50 gemmes pour réessayer (gratuit pour les détenteurs d'un Pass Royale)
C'est l'un des modes de jeu les plus populaires et chaotiques du jeu ; rien de mieux pour un défi que vous n'oublierez pas de si tôt ! Parviendrez-vous à tenir la cadence ?
Présentation des capitaines
ARTUBE CLASH - Équipe mousquetaires
OUAHLEOUFF - Équipe barbares
BENIJU - Équipe chevaucheurs de cochon
SIRTAG - Équipe gobelins
CLASHART - Équipe mini P.E.K.K.A
JOJONAS - Équipe cavabéliers
GRAX - Équipe bébés dragons
けんつめし (Kent) - Équipe squelettes
ORANGE JUICE - Équipe archers
YOSOYRICK - Équipe sorcières
JUNE - Équipe chevaliers
CLASH WITH ASH - Équipe sorciers
Des récompenses pour tous
Participer aux défis vous permettra de gagner des points pour l'équipe de votre choix. Vous pourrez aussi décrocher des récompenses, comme par exemple :
une émoticône exclusive de l'Esprit de guérison dès la première victoire au Tournoi Royal
des écus magiques distribués par les capitaines pour la communauté
et un sneak peek de la prochaine mise à jour !
La cerise sur le gâteau
Pour l'équipe gagnante, en plus de la gloire infinie que lui vaudra la victoire, elle obtiendra également une récompense exclusive et super secrète !
Joignez-vous à la fête
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site Internet de The Royale Crown Down et inscrivez-vous avec votre Supercell ID. En vous connectant, vous permettez au jeu de mettre à jour votre progression automatiquement pendant toute la durée de l'événement.
Préparez-vous pour la campagne du siècle !