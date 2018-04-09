La fin du Coffre de Clan. Pourquoi ?
Salut à tous,
Nous voulions juste vous parler de nos plans pour le Coffre de Clan, comme ça, ça ne vous prendra pas par surprise quand la mise à jour arrivera.
Comme l’avez deviné avec le titre, nous retirons le Coffre de Clan de Clash Royale dans la prochaine mise à jour. Cependant, toutes les récompenses offertes par le Coffre de Clan seront injectées dans une autre fonctionnalité.
Nous avons construit la nouvelle fonctionnalité d'une manière qui permet à ses récompenses de grossir. Cela signifie que vous verrez d'abord moins de récompenses, mais plus vous jouerez bien et activement, plus vous pourrez obtenir beaucoup plus de récompenses que ce que le clan offre pour l’instant !
Avant d'ajouter plus de fonctionnalités au jeu, nous aimons toujours vérifier notre liste de fonctionnalités actuelles pour s'assurer que tout est toujours aussi bien en place qu'il devrait l'être. Nous savons que nous ne pouvons pas continuer à ajouter et ajouter encore, car à un moment donné l'interface utilisateur deviendra encombrée. Pour éviter cet encombrement, nous devons donc réduire quand et où cela est logique, tandis que nous ajoutons de nouvelles et meilleures fonctionnalités pour remplacer ou améliorer celles que nous supprimons.
Avec le Coffre de Clan en particulier, nous avons l'impression qu’il est devenu moins cool qu’au début, simplement parce qu'il est dans le jeu depuis un moment maintenant et qu’il subit peut-être une certaine "fatigue de fonctionnalité". Nous pensons que les Coffres de Clans sont remplis de façon plus passive de nos jours, comparés à avant où il s’agissait vraiment d’un évènement, comme ils étaient pensés initialement.
Nous savons que le Coffre du clan est un bon moyen de surveiller les niveaux d'activité au sein de votre clan et de voir qui fait le boulot. Cette information est très importante pour une gestion de clan couronnée de succès, nous nous assurons donc que ce genre de "vérification d'activité" est toujours possible sans le Coffre de Clan - restez à l'écoute pour plus d’infos là-dessus!
Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez sur le forum !
À bientôt dans l'arène,
L'équipe Clash Royale