28 sept. 2020
Blog – Clash Royale
Le Colisée des guerres de clans
여름 시즌 일정
3배 엘릭서 모드
: 6월 23일(금) 오후 11시 45분
트리플 드래프트 모드
: 6월 24일(토) 오후 11시 45분
서든 데스 모드
: 6월 30일(금) 오후 11시 45분
하이스트 모드
: 7월 1일(토) 오후 11시 45분
콤비네이션 챔피언십
: 7월 3일(월) 오전 1시
토너먼트 진행 방식에 대해 더욱 자세히 알아봅시다!
각 오픈 예선전은 1일 동안 진행되며, 총 4회의 예선전이 아래와 같은 방식으로 진행됩니다.
4회의 예선전 모두
게임 내 토너먼트
를 통해 진행되지만, 각 예선전은 서로 다른 게임 모드로 진행됩니다.
게임 내 토너먼트에서
상위 8명의 플레이어
는 싱글 엘리미네이션 대진표에 배치되어 콤비네이션 챔피언십에 진출할 2명의 플레이어를 가리게 됩니다.
싱글 엘리미네이션 경기의 생중계는
오전 1시
부터 시작됩니다.
콤비네이션 챔피언십
게임 내 토너먼트와 싱글 엘리미네이션 대진을 통과한 2명의 플레이어는 콤비네이션 챔피언십에 진출할 자격을 얻게 됩니다.
모든 경기는 3판 2선승제로 진행되며, 최종 결승은 5판 3선승제로 진행됩니다.