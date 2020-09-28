토너먼트 진행 방식에 대해 더욱 자세히 알아봅시다!

각 오픈 예선전은 1일 동안 진행되며, 총 4회의 예선전이 아래와 같은 방식으로 진행됩니다.



4회의 예선전 모두 게임 내 토너먼트 를 통해 진행되지만, 각 예선전은 서로 다른 게임 모드로 진행됩니다.

게임 내 토너먼트에서 상위 8명의 플레이어 는 싱글 엘리미네이션 대진표에 배치되어 콤비네이션 챔피언십에 진출할 2명의 플레이어를 가리게 됩니다.

싱글 엘리미네이션 경기의 생중계는 오전 1시 부터 시작됩니다.





콤비네이션 챔피언십

게임 내 토너먼트와 싱글 엘리미네이션 대진을 통과한 2명의 플레이어는 콤비네이션 챔피언십에 진출할 자격을 얻게 됩니다.