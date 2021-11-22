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22 nov. 2021
Blog – Clash Royale

Le défi 20 victoires approche !

Relevez le plus difficile des défis !

À l'occasion de la finale mondiale de la Clash Royale League, le défi le plus populaire de Clash Royale fait son grand retour !

Parviendrez-vous à remporter 20 matchs à la suite avec moins de 3 défaites ?

Quand ?

Le défi commencera jeudi et sera disponible pendant 5 jours :

  • Début

    : 25 novembre à 10 h (heure française)

  • Fin

    : 30 novembre à 10 h (heure française)

Comment jouer ?

Ouvrez simplement l'onglet des événements !

  • Chaque joueur a droit à

    3 participations gratuites

    .

  • 3 défaites

    et tout s'arrête.

  • Vous pouvez retenter votre chance contre

    10 gemmes

    .

  • Les détenteurs du

    Pass Royale

    ont droit à un

    nombre de participations gratuites

    illimité.

  • La progression du défi sera

    réinitialisée

    à chaque nouvelle tentative (0 victoire et 0 défaite).

  • Vous pouvez remporter

    1 coffre épique

    ,

    1 coffre légendaire du roi

    et jusqu'à

    215 000 pièces d'or

    !

Gagnez un écusson exclusif !

Si vous atteignez 17 victoires ou plus, vous débloquerez l'écusson du défi 20 victoires CRL 2021. Il sera affiché sur votre profil pour témoigner de votre bravoure !

Préparez-vous pour le défi 20 victoires et ne manquez pas la finale mondiale de la Clash Royale League du 3 au 5 décembre !

Bonne chance à tous et à bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale