Le défi 20 victoires approche !
Relevez le plus difficile des défis !
À l'occasion de la finale mondiale de la Clash Royale League, le défi le plus populaire de Clash Royale fait son grand retour !
Parviendrez-vous à remporter 20 matchs à la suite avec moins de 3 défaites ?
Quand ?
Le défi commencera jeudi et sera disponible pendant 5 jours :
Début
: 25 novembre à 10 h (heure française)
Fin
: 30 novembre à 10 h (heure française)
Comment jouer ?
Ouvrez simplement l'onglet des événements !
Chaque joueur a droit à
3 participations gratuites
.
3 défaites
et tout s'arrête.
Vous pouvez retenter votre chance contre
10 gemmes
.
Les détenteurs du
Pass Royale
ont droit à un
nombre de participations gratuites
illimité.
La progression du défi sera
réinitialisée
à chaque nouvelle tentative (0 victoire et 0 défaite).
Vous pouvez remporter
1 coffre épique
,
1 coffre légendaire du roi
et jusqu'à
215 000 pièces d'or
!
Gagnez un écusson exclusif !
Si vous atteignez 17 victoires ou plus, vous débloquerez l'écusson du défi 20 victoires CRL 2021. Il sera affiché sur votre profil pour témoigner de votre bravoure !
Préparez-vous pour le défi 20 victoires et ne manquez pas la finale mondiale de la Clash Royale League du 3 au 5 décembre !
Bonne chance à tous et à bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale