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16 oct. 2017
Blog – Clash Royale

Les Combats Miroirs, c'est quoi ?

Vous pensez être plus malin que votre adversaire ?

Essayez le nouveau défi Combat Miroir, où les deux joueurs ont exactement le même deck.   

  • Le Combat Miroir est un événement spécial que vous trouverez sur la

    page Événements

    .

  • Dans le Combat Miroir, les deux joueurs ont le

    même deck

    et les mêmes

    cartes de départ

    .

  • Les deux decks incluent 

    la carte miroir

    !

Pas d’excuses. Le meilleur gagne.

Toute une semaine de Combats Miroirs !

Oct 17-19 : 1c1 entrainement quotidien de Combat Miroir.

 Récompenses :

  •  3 couronnes : 300 or.

  •  6 couronnes : 1x carte miroir.

 Oct 20-23 : 1c1 Défi du Combat Miroir

 Récompenses :

  • Découvrez-les plus tard cette semaine !

 

À bientôt dans l’arène,

L’équipe Clash Royale