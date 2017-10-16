16 oct. 2017
Blog – Clash Royale
Les Combats Miroirs, c'est quoi ?
Vous pensez être plus malin que votre adversaire ?
Essayez le nouveau défi Combat Miroir, où les deux joueurs ont exactement le même deck.
Le Combat Miroir est un événement spécial que vous trouverez sur la
page Événements
.
Dans le Combat Miroir, les deux joueurs ont le
même deck
et les mêmes
cartes de départ
.
Les deux decks incluent
la carte miroir
!
Pas d’excuses. Le meilleur gagne.
Toute une semaine de Combats Miroirs !
Oct 17-19 : 1c1 entrainement quotidien de Combat Miroir.
Récompenses :
3 couronnes : 300 or.
6 couronnes : 1x carte miroir.
Oct 20-23 : 1c1 Défi du Combat Miroir
Récompenses :
Découvrez-les plus tard cette semaine !
À bientôt dans l’arène,
L’équipe Clash Royale