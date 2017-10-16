Vous pensez être plus malin que votre adversaire ?



Essayez le nouveau défi Combat Miroir, où les deux joueurs ont exactement le même deck.

Le Combat Miroir est un événement spécial que vous trouverez sur la page Événements .

Dans le Combat Miroir, les deux joueurs ont le même deck et les mêmes cartes de départ .



Les deux decks incluent la carte miroir !

Pas d’excuses. Le meilleur gagne.