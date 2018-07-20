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20 juil. 2018
Blog – Clash Royale

Les Recrues Royales arrivent !

Les Recrues Royales débarquent bientôt dans l'Arène !

Du 20 au 23 juillet, tentez de réussir le Défi du tirage des Recrues Royales pour débloquer la carte à l'avance !

Pour 6 élixirs, déployez 6 Recrues Royales côte à côte en ligne. Elles sont équipées d'un bouclier qui leur permet de résister aux gros sorts !

Peu importe où vous les déployez, elles apparaitront toujours en ligne !

Attention ! Vous ne pouvez pas les déployer de l'autre côté de la rivière s'il reste une tour à votre adversaire.

Profitez de leurs caractéristiques pour détruire des bâtiments gênants tel que le Mortier !

Les Recrues Royales se débrouillent aussi très bien face aux Trois Mousquetaires !

Le sort de Zap et la Boule de Neige Géante ne briseront pas leur boucliers, mais si vous utilisez d'autres sorts, comme les Flèches ou la Bûche, ils voleront en éclats ! 

De plus, comme il s'agit d'une unité au sol, faites attention aux unités aériennes comme la Horde de Gargouilles.

Regardez la vidéo pour les voir en action !

Video

Réussissez le Défi du tirage pour les débloquer !


Récompenses uniques :

1 victoire : 500 or
2 victoires : 1000 or
3 victoires : 1500 or
4 victoires : 2000 or
5 victoires : 2500 or
6 victoires : 3000 or
8 victoires : 10 x Recrues Royales
10 victoires : Coffre de Foudre
12 victoires : 800 x Recrues Royales

Choisissez vos cartes avec sagesse dans le défi afin d'obtenir toutes les récompenses !

À bientôt dans l'Arène,

L'équipe Clash Royale