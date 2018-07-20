Les Recrues Royales arrivent !
Les Recrues Royales débarquent bientôt dans l'Arène !
Du 20 au 23 juillet, tentez de réussir le Défi du tirage des Recrues Royales pour débloquer la carte à l'avance !
Pour 6 élixirs, déployez 6 Recrues Royales côte à côte en ligne. Elles sont équipées d'un bouclier qui leur permet de résister aux gros sorts !
Peu importe où vous les déployez, elles apparaitront toujours en ligne !
Attention ! Vous ne pouvez pas les déployer de l'autre côté de la rivière s'il reste une tour à votre adversaire.
Profitez de leurs caractéristiques pour détruire des bâtiments gênants tel que le Mortier !
Les Recrues Royales se débrouillent aussi très bien face aux Trois Mousquetaires !
Le sort de Zap et la Boule de Neige Géante ne briseront pas leur boucliers, mais si vous utilisez d'autres sorts, comme les Flèches ou la Bûche, ils voleront en éclats !
De plus, comme il s'agit d'une unité au sol, faites attention aux unités aériennes comme la Horde de Gargouilles.
Regardez la vidéo pour les voir en action !
Réussissez le Défi du tirage pour les débloquer !
Récompenses uniques :
1 victoire : 500 or
2 victoires : 1000 or
3 victoires : 1500 or
4 victoires : 2000 or
5 victoires : 2500 or
6 victoires : 3000 or
8 victoires : 10 x Recrues Royales
10 victoires : Coffre de Foudre
12 victoires : 800 x Recrues Royales
Choisissez vos cartes avec sagesse dans le défi afin d'obtenir toutes les récompenses !
À bientôt dans l'Arène,
L'équipe Clash Royale