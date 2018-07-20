Le sort de Zap et la Boule de Neige Géante ne briseront pas leur boucliers, mais si vous utilisez d'autres sorts, comme les Flèches ou la Bûche, ils voleront en éclats !

De plus, comme il s'agit d'une unité au sol, faites attention aux unités aériennes comme la Horde de Gargouilles.

Regardez la vidéo pour les voir en action !