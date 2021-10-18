C’EST PARTI POUR SLASH ROYALE !
Le roi a perdu la tête !
Du 18 au 26 octobre, préparez-vous à du jamais vu dans Clash Royale :
SLASH ROYALE !
TOUS LES COÛTS SONT DIVISÉS PAR DEUX !
Oui, vous avez bien lu !
Pendant les 10 prochains jours, chaque amélioration de carte coûtera la moitié de son prix en or habituel !
Et ça vaut aussi pour tous les niveaux étoilés.
On adore !
LA PLUS GRANDE RUÉE VERS L’OR JAMAIS VUE !
Vous avez besoin d’or pour améliorer toutes ces cartes ? Pas de problème !
Préparez-vous pour la grande ruée vers l’or, qui vous permettra de gagner jusqu’à 200 000 pièces d’or en fonction du niveau de votre arène !
CADEAU EN OR QUOTIDIEN ET PLUS ENCORE
Ce n’est pas tout !
Des cadeaux quotidiens apparaîtront aussi dans le magasin durant l’événement Slash Royale, pour un total de 50 000 pièces d’or !
Vous aurez aussi une chance de gagner jusqu’à 50 000 pièces d’or dans le défi du miroir doré (du 18 au 21 octobre) et 25 000 pièces d’or de plus sur la série gratuite du tournoi mondial triple élixir (du 22 au 26 octobre).
Au total, vous aurez la possibilité de gagner plus de 300 000 pièces d’or pendant les 10 jours de SLASH ROYALE !
De la folie !
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE
Pour la première fois dans l’histoire du jeu, les joueurs pourront acheter plusieurs offres sur livres et les cumuler pour améliorer un maximum de cartes.
Vous devez vous demander ce qui se passe, non ?
Personne ne le sait vraiment... ou peut-être bien que si ?
L'équipe de Clash Royale