Préparez-vous !
Après plus de 5 ans, 103 cartes et des milliards de batailles, l’heure est enfin venue.
Le niveau 14 arrive dans la prochaine mise à jour !
ON PASSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR !
Le but de l’équipe de Clash Royale pour l’année 2021 a été d’améliorer la progression des joueurs, et nous continuons dans ce sens avec la prochaine mise à jour.
Avec l’arrivée du niveau 14, les dégâts et la santé de la tour du roi et des princesses seront plus élevés, et vous pourrez aller encore plus loin dans l’amélioration de vos cartes.
PROGRESSION PLUS RAPIDE
Pour aider les joueurs à passer aux niveaux supérieurs plus vite que jamais, nous réduisons le coût de l'amélioration du niveau du roi et des cartes aux niveaux 11 à 13.
PAS DE TEMPS À PERDRE !
Slash Royale est en cours et vous aidera énormément à obtenir l’or dont vous avez besoin !
« Je suis niveau 13, est-ce que je perdrai mon expérience si j’améliore des cartes maintenant ? »
Pas du tout !
Toute l’expérience accumulée en améliorant et en donnant des cartes pendant que vous étiez au niveau 13 du roi vous sera redistribuée !
Vous pourrez donc passer au niveau 14 du roi dès le lancement de la mise à jour.
On adore !
IL DOIT Y AVOIR D’AUTRES NOUVEAUTÉS !
Effectivement !
Le niveau 14 n’est pas la seule nouveauté de la prochaine mise à jour, mais nous avons juré de garder le secret là-dessus pour l’instant.
Nous vous en parlerons dès que ce sera prêt !
DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU NIVEAU DU ROI !
Calculez le nombre de points d'expérience que vous recevrez à la sortie de la mise à jour !
Utilisez l'outil de prédiction du niveau du roi de RoyaleAPI ICI !