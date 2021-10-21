Slash Royale est en cours et vous aidera énormément à obtenir l’or dont vous avez besoin !

« Je suis niveau 13, est-ce que je perdrai mon expérience si j’améliore des cartes maintenant ? »

Pas du tout !

Toute l’expérience accumulée en améliorant et en donnant des cartes pendant que vous étiez au niveau 13 du roi vous sera redistribuée !

Vous pourrez donc passer au niveau 14 du roi dès le lancement de la mise à jour.

On adore !