COÛTS D'AMÉLIORATION DU NIVEAU 15
Combien d'or me faut-il pour améliorer une carte au niveau 15 ?
Aucun. Zéro. Nada. Que dalle.
AUCUN OR REQUIS pour passer au niveau 15 !
Joueurs, joueuses, nous vous avons compris. Au niveau 14, améliorer vos decks au max devenait trop coûteux.
Mais alors comment passer au niveau 15 ? Avec des jokers d'élite.
NIVEAU D'ÉLITE (Niveau 15/Niveau max)
Le niveau max n'est plus : vive le niveau d'élite !
Le niveau d'élite est le plus haut niveau de carte possible. En soi, c'est le niveau max... Mais ça sonne plus cool.
Quand une carte atteint le niveau 14, tous les doublons de cette carte seront transformés en joker d'élite. Vous pourrez alors utiliser ces jokers sur n'importe quelle carte de niveau 14 pour l'améliorer au niveau d'élite.
Bref : le niveau d'élite est le nouveau nom du niveau max.
C'EST QUOI L'ARNAQUE ?
Avec l'arrivée des cartes d'élite, nous supprimons le bonus d'or des doublons de cartes au niveau max (l'or que vous gagnez quand vous recevez une carte que vous avez déjà maxée).
MAIS...
ENCORE PLUS D'OR POUR LES JOUEURS
Pour compenser la perte de ce bonus d'or, nous multiplions la quantité d'or disponible en jeu par plus de 3.
SLASH ROYALE EST DE RETOUR
TOUTES les améliorations de cartes sont à -50 % !
Afin de vous préparer pour les niveaux d'élite, nous organisons un nouvel événement Slash Royale.
Slash Royale aura lieu du 5 au 18 juin
PLUS D'INFOS
Les niveaux d'élite sont difficiles à atteindre. C'est le niveau le plus haut que vous puissiez atteindre ; nous ne nous attendons donc pas à voir nombreux joueurs au niveau d'élite. C'est les niveaux d'élite, après tout !
Pour cette raison, le Hall des légendes sera limité au niveau 14 pendant 6 mois après la sortie de la mise à jour.
Vous pourrez cependant utiliser votre niveau d'élite immédiatement dans les guerres de clans et la voie des trophées.
L'onglet Événements sera toujours limité au niveau 11.
NIVEAUX D'ÉLITE ET ÉVOLUTIONS
Les évolutions de cartes ne seront PAS limitées aux niveaux d'élite. Vous n'aurez pas besoin d'être au niveau d'élite pour avoir accès aux évolutions.
On vous donnera plus de détails bientôt !
La fonctionnalité décrite ci-dessus est un travail en cours, et la version finale pourra s'en éloigner.