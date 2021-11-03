Après la mise à jour, certains joueurs ont reçu plus de Points d'Expérience et de Points Étoilés pendant la migration qu'ils n'en avaient le droit. Cela a amené certains joueurs de niveau inférieur à être directement promus au niveau 14 et/ou à recevoir une quantité excessive de Points Étoilés.

Si vous avez été affectés, vous recevrez un message en jeu pour vous informer après la maintenance, et nous supprimerons toute progression supplémentaire.

Tous les Points d'Expérience ou Points Étoilés en trop seront supprimés.



Si vous avez été promus au niveau 14 de manière incorrecte, nous vous rétrograderons à votre niveau réel.



Si vous avez débloqué des Champions, vous les conserverez, mais vous ne pourrez pas les jouer avant d'avoir atteint le niveau 14.



Tous les Niveaux Étoilés que vous avez amélioré depuis la mise à jour seront annulés et le montant en Points Étoilés vous sera remboursé.



Nous ne supprimerons PAS les Points d'Expérience ou les Points Étoilés que vous avez gagnés depuis la mise à jour, uniquement ce que nous vous avons donné en excès après la migration du 27 octobre.