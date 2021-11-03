Maintenance du 04/11
La maintenance du jeudi 4 novembre introduit ces changements :
Correction de la migration
Après la mise à jour, certains joueurs ont reçu plus de Points d'Expérience et de Points Étoilés pendant la migration qu'ils n'en avaient le droit. Cela a amené certains joueurs de niveau inférieur à être directement promus au niveau 14 et/ou à recevoir une quantité excessive de Points Étoilés.
Si vous avez été affectés, vous recevrez un message en jeu pour vous informer après la maintenance, et nous supprimerons toute progression supplémentaire.
Tous les Points d'Expérience ou Points Étoilés en trop seront supprimés.
Si vous avez été promus au niveau 14 de manière incorrecte, nous vous rétrograderons à votre niveau réel.
Si vous avez débloqué des Champions, vous les conserverez, mais vous ne pourrez pas les jouer avant d'avoir atteint le niveau 14.
Tous les Niveaux Étoilés que vous avez amélioré depuis la mise à jour seront annulés et le montant en Points Étoilés vous sera remboursé.
Nous ne supprimerons PAS les Points d'Expérience ou les Points Étoilés que vous avez gagnés depuis la mise à jour, uniquement ce que nous vous avons donné en excès après la migration du 27 octobre.
Équilibrage des champions
Reine des Archers
Temps de recharge de la capacité augmenté (11s -> 15s)
Durée de la capacité réduite (3,5s -> 3s)
La Reine des Archers a fait sa grande entrée dans l'Arène et s’avère un peu trop puissante.
L'augmentation du temps de recharge réduira son aptitude à utiliser sa capacité trop souvent pendant une bataille, tandis que la réduction de la durée baissera ses dégâts et la rendra plus facile à défendre.
Roi Squelette
Dégâts augmentés (+14%)
Zone de dégâts augmentée (+30%)
Immunité contre le recul (sauf contre la Bûche)
Le Roi Squelette a les os fragiles et n'arrive pas à trouver sa place dans l'Arène pour le moment.
L'augmentation de ses dégâts et et de sa zone lui permettront de one shot les Gobelins, le rendant encore plus efficace contre les troupes et en collectant des âmes plus rapidement dans ce processus.