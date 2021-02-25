Depuis très longtemps vous nous avez partagé vos retours concernant un matchmaking inadéquate au niveau de la tour du roi. Aujourd'hui nous y remédions !

Qu'est ce qui change ?

Un changement général pour le matchmaking en solo.

Les joueurs affronteront dorénavant par défaut des adversaires avec un niveau de tour du roi de + ou - 1 niveau d'écart.

Exemple : Un joueur avec une tour de roi de niveau 12 affrontera des adversaires de niveau 11, 12 ou 13.

Garder un matchmaking rapide

Cependant, afin que vous n'attendiez possiblement pas trop longtemps pour jouer, ce paramètre évoluera chaque 5 secondes de +1 / -1, jusqu'à un maximum de +3 / -3 à 10 secondes de recherche.

Ce dispositif permettra d'assurer que vous ne soyez pas trop longtemps bloqués en recherche de match.

EXCEPTION POUR LES GUERRES DE CLAN 2

L'exception de cette règle se trouve dans les guerres de clan, où le temps prenant en compte un niveau étendu de tour du roi sera de 20 secondes au lieu de 5. Nous établissons cette exception en raison des nombreux retours que nous avons eu concernant le matchmaking en guerre de clan. Nous espérons que cela vous permettra d'affronter des adversaires plus équitables.