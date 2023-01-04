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4 janv. 2023
Blog – Clash Royale

MAJ optionnelle du 4 janvier.

Mettez à jour votre jeu !

Nous venons de déployer une mise à jour optionnelle corrigeant divers problèmes et améliorant les performances du jeu sur plusieurs appareils.

Patchnote :

  • Correction d'un problème de synchro lors de l'utilisation de la capacité d'un champion.

  • Correction du chargement de l'écran de maintenance.

  • Correction d'une erreur empêchant les joueurs de rejoindre un clan.

  • Correction de l'écran d'information des guerres passées.

  • Correction du visuel du sort de rage afin qu'il soit en cohésion avec sa durée.

  • Le sort de Rage est maintenant affiché comme un sort dans l'écran d'information.

  • Plusieurs améliorations et optimisations internes.


À bientôt dans l'arène !

L'équipe Clash Royale