Mettez à jour votre jeu !

Nous venons de déployer une mise à jour optionnelle corrigeant divers problèmes et améliorant les performances du jeu sur plusieurs appareils.



Patchnote :



Correction d'un problème de synchro lors de l'utilisation de la capacité d'un champion.

Correction du chargement de l'écran de maintenance.

Correction d'une erreur empêchant les joueurs de rejoindre un clan.

Correction de l'écran d'information des guerres passées.

Correction du visuel du sort de rage afin qu'il soit en cohésion avec sa durée.

Le sort de Rage est maintenant affiché comme un sort dans l'écran d'information.

Plusieurs améliorations et optimisations internes.







À bientôt dans l'arène !

L'équipe Clash Royale