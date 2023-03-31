Méga Tirage dans le Hall des Légendes !
La prochaine saison, Camp d'entraînement, débute le lundi 3 avril et verra un énorme changement arriver :
Le Hall des Légendes sera joué exclusivement en Méga Tirage durant toute la saison !
Qu'est-ce que cela signifie ?
Toutes les ligues (de combattant 1 à champion suprême) utiliseront le Méga Tirage en combat 1c1.
Toutes les cartes et tours seront limitées au niveau 11 dans toutes les ligues.
Cette limite signifie que vos cartes au dessus du niveau 11 seront diminuées de niveau alors que celles inférieures au niveau 11 garderont leur niveau.
Le nombre de palier du Hall des Légendes sera réduit de 93 à 76.
C'est la première fois que nous essayons quelque chose comme ça, dans le sens où nous n'avons jamais changé le mode de jeu principal des matchs en ladder 1c1.
Nous savons que c'est un changement conséquent, et nous aimerions avoir vos retours le concernant.
Vous pouvez nous donner votre avis sur ce changement sur Reddit (en anglais), sur le discord ClashFR ou tous les autres réseaux sociaux dont nous disposons.
À bientôt dans l'arène Méga Tirage,
L'équipe Clash Royale