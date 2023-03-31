C'est la première fois que nous essayons quelque chose comme ça, dans le sens où nous n'avons jamais changé le mode de jeu principal des matchs en ladder 1c1.

Nous savons que c'est un changement conséquent, et nous aimerions avoir vos retours le concernant.

Vous pouvez nous donner votre avis sur ce changement sur Reddit (en anglais), sur le discord ClashFR ou tous les autres réseaux sociaux dont nous disposons.

À bientôt dans l'arène Méga Tirage,



L'équipe Clash Royale