Merge Tactics : équilibrages de décembre
1er décembre
AJUSTEMENTS 🔄
Sorcière
Nombre de squelettes : 1/2/4/8 → 1/2/3/6 (0 %/0 %/-25 %/-25 %)
Durée de chargement : 5s → 6s (-20 %)
Dégâts : 100 → 120 (+20 %)
Points de vie : 650 → 750 (+15 %)
PV et dégâts d'attaque des squelettes : 50 % → 20 % (-60 %)
La sorcière abusait de son invocation de squelettes et en remplissait toute l'arène, surtout une fois boostée par l'attribut Fortune. La quantité de squelettes invoqués est donc réduite pour qu'elle ne soit plus aussi mortelle.
Mousquetaire
Nombre de cibles : 3/3/3/3 → 1/2/3/4 (-66 %/-33 %/0 %/+33 %)
Portée : 4 cases → 2 cases (-50 %)
Dégâts : 80 → 120 (+50 %)
Nombre de coups : 4/3/2/1 → 5/4/3/2 (+25 %/+33 %/+50 %/+100 %)
Avec l'attribut Fortune actif, même une mousquetaire à 1 étoile était un peu trop puissante en ce qui concerne le contrôle du champ de bataille. Nous espérons que cet ajustement réduise son impact aux niveaux étoilés inférieurs.
Tesla
Portée d'attaque : 1 → 2 (+100 %)
Points de vie : 800 → 600 (-25 %)
La Tesla ne défendait pas aussi bien qu'espéré, c'est pourquoi nous augmentons sa portée de +1, juste assez pour la rendre plus versatile.
Fortune
Nombre max de super combos : illimité → 4
Les unités Fortune doivent continuer de briller sous les feux des projecteurs, mais pas à ce point ! Nous mettons une limite au nombre de combos pour que ce bonus ne soit plus autant dicté par la chance.
24 novembre
BUFF ⬆️
Roi Royale
Perdre vous donne : +4 → +4 à 8 élixirs
Bien que nous ayons augmenté les points de vie du Roi Royale, il reste moins bon que les autres leaders. Maintenant, quand vous perdrez un combat, vous recevrez une quantité d'élixir aléatoire entre 4 et 8. Le Roi doit rester un choix royal !
AJUSTEMENTS 🔄
Sorcier
Vitesse de frappe : 1,25 s/1,04 s/0,87 s/0,72 s → 1,25 s (0 %/-20 %/-43 %/-72 %)
Dégâts d'attaque : 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0 %/+12,5 %/+27 %/+42 %)
Depuis que le sorcier a l'attribut Clan, sa vitesse de frappe était devenue un peu trop élevée. Nous avons ajusté ses stats pour qu'il soit mieux équilibré. Clan-tastique !
Princesse
Dégâts d'attaque : 160 → 120 (-25 %)
Vitesse d'attaque : 2,5 s → 2 s (+25 %)
Grâce à l'attribut Visée qui booste maintenant ses dégâts, la princesse était capable d'éliminer des troupes en un seul coup. Nous avons diminué ses dégâts d'attaque et augmenté sa vitesse d'attaque afin qu'elle soit plus équilibrée.
Continuez de fusionner pour régner,
L'équipe de Clash Royale