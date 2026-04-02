Merge Tactics : équilibrages de la saison 7
2 avril
TROUPES
Squelette géant
Dégâts de zone de la bombe : 300/600/1200/2400 → 200/400/800/1600 (-33 %) ▼
Durée de l'étourdissement : 2 s pour chaque niveau → 1/2/3/5s ▲
Le squelette géant fonctionne un peu comme le gobelin explosif, alors nous avons voulu le rendre plus unique grâce à sa capacité de contrôle.
P.E.K.K.A
Points de vie : 1400 → 1600 (+14 %) ▲
P.E.K.K.A n'était pas assez robuste pour remplir son rôle de tank.
Gobelin à sarbacane
Portée d'attaque : 5 → 4 (-20 %) ▼
Dégâts d'attaque : 70 → 80 (+14 %) ▲
La longue portée du gobelin à sarbacane n'était pas assez avantageuse pour lui. Pour compenser la réduction de sa portée, nous avons augmenté ses dégâts d'attaque.
16 mars
LEADERS
Reine gobeline
Taux d'apparition des gobelins : 25 % → 33 % (+32 %) ▼
La Reine gobeline avait besoin d'un petit coup de pouce pour devenir la meilleure monarque de l'histoire gobeline. La voilà encore plus verte et encore plus vilaine !
Machine de combat
Amélioration de la vitesse de frappe par niveau de bâtiment : 1 → 1,2 (+20 %) ▲
Améliorer vos bâtiments ne faisait pas une très grande différence à un niveau de jeu avancé, nous avons donc accentué l'augmentation de leur vitesse de frappe d'un niveau à l'autre, afin qu'ils soient aussi pertinents que les troupes.
Duchesse aux dagues
Vitesse de frappe bonus de la dague : 150 % → 180 % (+ 20%) ▲
L'équipement Dague de duchesse avait besoin de plus de puissance pour que ses troupes bénéficient vraiment de sa capacité.
TROUPES
Bébé dragon
Dégâts : 130 → 100 (-23 %) ▼
Portée : 3 → 2 (-33 %) ▼
Les dégâts de zone du bébé dragon étaient trop puissants. Réduire la portée de ses attaques rendra le bébé dragon plus vulnérable.
Reine des archères
Coups avant d'activer la capacité : 5/4/3/2 → 4/3/2/1 (+20 %/+25 %/+ 33 %/+50 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,67s → 1,42s (+15 %) ▲
La Reine des archères n'atteignait pas son plein potentiel après la refonte de sa capacité. Elle devrait désormais être assez puissante pour valoir son prix de 5 unités d'élixir.
ATTRIBUTS
Dragon
Réduction des dégâts : 50 % → 33 % (-34 %) ▼
Dégâts bonus : 50 % → 33 % (-34 %) ▼
Le dernier buff de l'attribut Dragon rendait ces créatures ailées trop puissantes. Ces réductions devraient aider à équilibrer la balance.
Brutalité
Délai d'activation : 8s → 4s (-50 %) ▲
Dégâts bonus :
2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲
4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲
Vitesse de frappe bonus :
2/4: 30 % → 2/4: 40 % (+33 %) ▲
4/4: 60 % → 4/4: 80 % (+33 %) ▲
Les capacités des unités Brutalité étaient activées trop tard pour avoir un réel impact sur les matchs. Nous avons accéléré un peu les choses pour les aider à s'épanouir sur le champ de bataille.
CORRECTIONS DE BUGS
Sorcière
Correction d'un bug à cause duquel les squelettes avaient plus de PV et faisaient plus de dégâts que prévu.
Dragon squelette
Correction d'un bug qui faisait apparaître les doublons de dragons squelettes avec la totalité de leurs PV.
23 février
LEADERS
Reine gobeline
Activation de l'attribut Gobelin : 0 → 1 (+100 %) ▲
Taux d'apparition des gobelins : 33 % → 25 % (-24 %) ▼
Pourquoi ? Depuis quelques temps, la Reine gobeline n'est plus à la hauteur de ses ambitions. Elle compte désormais elle-même comme un gobelin dans l'activation de l'attribut, ce qui l'aidera à mettre en place une armée de gobelins plus rapidement.
Maître de l'Écho
**Augmentation des PV à chaque niveau :**170 % → 150 % (-12 %) ▼
Pourquoi ? La capacité Écho n'est pas négligeable. Nous réduisons légèrement l'augmentation de PV entre les niveaux pour équilibrer un peu les chances sur le champ de bataille.
TROUPES
Gobelin à sarbacane
Coût en élixir : 3 → 2 ▲
Points de vie : 550 → 350 (-36 %) ▼
Pourquoi ? Nous voulions réduire le coût en élixir du gobelin à sarbacane, tout en faisant en sorte qu'il n'ait pas un avantage injuste sur les autres unités à 2 élixirs.
Géant royal
Coût en élixir : 2 → 3 ▼
Points de vie : 900 → 1000 (-11 %) ▲
Dégâts : 80 → 100 (+25 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,66 s → 2 s (+20 %) ▼
Pourquoi ? C'est tout à fait normal de donner un peu plus de puissance aux unités qui coûtent plus d'élixir !
P.E.K.K.A
Coût en élixir : 3 → 4 ▼
Points de vie : 1200 → 1400 (-17 %) ▲
Dégâts : 330 → 350 (+6 %) ▲
Capacité : les dégâts de zone à distance s'alignent avec ses coups
Pourquoi ? P.E.K.K.A est une machine de guerre qui possède désormais une capacité, pour la rendre encore plus inarrêtable.
Prince
Coût en élixir : 3 → 4 ▼
Points de vie : 800 → 1100 (+38 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,42 s → 1,66 s (+16 %) ▼
Pourquoi ? Plus d'élixir, plus de puissance.
Reine des archères
Dégâts : 90 → 100 (+11 %) ▲
Vitesse de frappe : 1,25 s → 1,66 s (+32 %) ▼
Capacité : activation unique → activation multiple ▲
Pourquoi ? La redoutable Reine des archères reçoit une nouvelle capacité qui lui permet d'activer son tir rapide invisible plusieurs fois.
ATTRIBUTS
Ace
Ancien : les unités Ace gagnent des dégâts bonus et de la vitesse de frappe
Nouveau : les unités Ace gagnent des dégâts bonus
Dégâts bonus :
2/4 : 40
4/4 : 70 → 100 (+43 %) ▲
% de soins par mort :
2/4 : 40 → 50 (+25 %) ▲
4/4: 70 → 50 (-28 %) ▼
Pourquoi ? Les unités Ace offraient trop de buffs différents, alors nous les simplifions pour concentrer leur puissance et leur force de caractère.
Clan
Ancien : les unités Clan soignent et gagnent de la vitesse de frappe bonus
Nouveau : l'équipe gagne des PV bonus, les unités Clan gagnent le double
Pourquoi ? Les unités Clan faisaient tomber les troupes comme des mouches avec différents buffs. Nous simplifions leur attribut pour le rendre plus facile à contrer.
Balèze
Ancien : les unités Balèze subissent moins de dégâts
Nouveau : chaque unité Balèze est boostée individuellement
Le géant et les troupes autour subissent moins de dégâts
Le géant royal et les troupes autour infligent des dégâts bonus
Pourquoi ? Les unités Balèze gagnent des capacités uniques pour offrir plus de choix stratégiques à nos colosses.
Feu
Ancien : les unités Feu gagnent des dégâts bonus cumulables à chaque ennemi éliminé
Nouveau : chaque unité Feu est boostée individuellement
Sorcier : inflige des dégâts bonus à chaque attaque, jusqu'à 6x
Le bébé dragon et les troupes autour gagnent de la vitesse de frappe et de déplacement bonus
Pourquoi ? Les unités Feu gagnent des capacités individuelles pour offrir plus de choix stratégiques.
Noblesse
Ancien : les troupes Noblesse au front subissent moins de dégâts et les troupes Noblesse à l'arrière infligent plus de dégâts
Nouveau : les unités Noblesse adjacentes subissent moins de dégâts et en infligent davantage
Pourquoi ? Nous avons simplifié cet attribut pour le rendre le plus direct possible. Il n'y a aucune noblesse dans les complications !
Fortune
Barres de capacité remplie :
2/4 : 1/3 → 50 % (+50 %) ▲
4/4 : 2/3 → 100 % (+50 %) ▲
Pourquoi ? Des limites ? Jamais entendu parler. Ces troupes sont vraiment fortunées, maintenant.
Continuez de fusionner pour régner,
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