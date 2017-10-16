16 oct. 2017
Blog – Clash Royale
Mise à jour : correction de bugs
Une nouvelle mise à jour est disponible dans l’App Store et dans le Google Play Store ! C’est une mise à jour optionnelle qui inclut les corrections suivantes :
Après avoir terminé un Défi (comme “l’entraînement quotidien”), ou pendant que vous êtes toujours dans un Défi, vous pouvez toujours jouer avec vos amis et membres de votre clan s’il vous invite pour un Défi.
Affichage pour les Samsung 8/Note corrigé (vous devez désactiver le mode plein écran dans les paramètres).
Le glitch “cliqué-glissé” dans le monde Touchdown est corrigé.