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22 mai 2019
Blog – Clash Royale

Mise à jour corrective des crashs ! (30/04)

IMPORTANT : SI VOUS AVEZ SUBI DES DÉCONNEXIONS INTEMPESTIVES OU CRASHS - VEUILLEZ METTRE À JOUR VOTRE JEU !

Cette mise à jour (datant du 30/04) corrige les crashs de jeu, ainsi que d’autres correctifs et modifications. Lisez la liste complète des changements ci-dessous !

  • Résolution des problèmes de crash du jeu en milieu de partie ou sur l'écran des classements

  • Résolution de problèmes d’affichage et d'interface utilisateur sur certains appareils plus grands

  • Correction de l'ouverture des liens sur certains messages de la boîte de réception

  • Correction du problème d'affichage incorrect des badges de ligue

  • Amélioration de la liste d'amis de la Voie es Trophées

  • Correction de la visualisation du jeton d’échange mis en évidence dans les défis

  • Correction des problèmes d'interface utilisateur lors de la Ruée Vers l’Or

  • Résolution des problèmes de glissement horizontal lors de la navigation dans les classements de tournois

  • Mise à jour des localisations et des textes des cartes

  • Supercell ID est maintenant disponible dans plus de pays !

  • Liens d'aide ajoutés au Supercell ID

  • Correction des Emotes non chargées pour certains utilisateurs