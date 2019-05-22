Mise à jour corrective des crashs ! (30/04)
IMPORTANT : SI VOUS AVEZ SUBI DES DÉCONNEXIONS INTEMPESTIVES OU CRASHS - VEUILLEZ METTRE À JOUR VOTRE JEU !
Cette mise à jour (datant du 30/04) corrige les crashs de jeu, ainsi que d’autres correctifs et modifications. Lisez la liste complète des changements ci-dessous !
Résolution des problèmes de crash du jeu en milieu de partie ou sur l'écran des classements
Résolution de problèmes d’affichage et d'interface utilisateur sur certains appareils plus grands
Correction de l'ouverture des liens sur certains messages de la boîte de réception
Correction du problème d'affichage incorrect des badges de ligue
Amélioration de la liste d'amis de la Voie es Trophées
Correction de la visualisation du jeton d’échange mis en évidence dans les défis
Correction des problèmes d'interface utilisateur lors de la Ruée Vers l’Or
Résolution des problèmes de glissement horizontal lors de la navigation dans les classements de tournois
Mise à jour des localisations et des textes des cartes
Supercell ID est maintenant disponible dans plus de pays !
Liens d'aide ajoutés au Supercell ID
Correction des Emotes non chargées pour certains utilisateurs