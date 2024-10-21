Qu'est-ce qui va changer et qu'arrive-t-il aux récompenses non récupérées ? Voici un bref récapitulatif de tout ce qui va suivre dans les semaines suivantes :

La Marche de la Reine gobeline se terminera le 30 octobre.

Selon votre progression, nous vous donnerons des badges en guise de récompense.

Que va-t-il arriver aux bébés gobelins ?

Les bébés gobelins seront retirés des coffres et des autres récompenses. Ils resteront dans votre collection mais ne seront pas disponibles pour le moment.

Et tout l'or que vous avez dépensé ?

Nous vous rembourserons tout l'or que vous avez dépensé dans l'amélioration des bébés gobelins, ainsi que les jokers d'élite utilisés.

Un chrono s'affichera sur la Marche de la Reine gobeline avant sa fin pour vous indiquer combien de temps il vous reste pour y jouer et en débloquer les récompenses.

Toutes les cartes que vous avez débloquées dans la Marche de la Reine gobeline seront transférées vers la voie des trophées.

Gobelin explosif : arène 12

Buisson suspicieux : arène 13

Malédiction gobeline : arène 14

Machine gobeline : arène 15

Gobelinstein : arène 18