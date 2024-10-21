Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
Back to Clash Royale News
21 oct. 2024
Blog – Clash Royale

MISE À JOUR DE LA MARCHE DE LA REINE GOBELINE

La Marche de la Reine gobeline touche à sa fin !

Qu'est-ce qui va changer et qu'arrive-t-il aux récompenses non récupérées ? Voici un bref récapitulatif de tout ce qui va suivre dans les semaines suivantes :

  • La Marche de la Reine gobeline se terminera le 30 octobre.

  • Selon votre progression, nous vous donnerons des badges en guise de récompense.

  • Que va-t-il arriver aux bébés gobelins ?

Les bébés gobelins seront retirés des coffres et des autres récompenses. Ils resteront dans votre collection mais ne seront pas disponibles pour le moment.

  • Et tout l'or que vous avez dépensé ?

Nous vous rembourserons tout l'or que vous avez dépensé dans l'amélioration des bébés gobelins, ainsi que les jokers d'élite utilisés.

  • Un chrono s'affichera sur la Marche de la Reine gobeline avant sa fin pour vous indiquer combien de temps il vous reste pour y jouer et en débloquer les récompenses.

  • Toutes les cartes que vous avez débloquées dans la Marche de la Reine gobeline seront transférées vers la voie des trophées.

Gobelin explosif : arène 12

Buisson suspicieux : arène 13

Malédiction gobeline : arène 14

Machine gobeline : arène 15

Gobelinstein : arène 18