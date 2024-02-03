Si tout le monde est unanime pour dire que jouer avec deux emplacements d'évolution est super fun, vous êtes également nombreux à vous poser la question de l'équité dans le jeu.

C'est pourquoi les joueurs ne pourront débloquer leur deuxième emplacement d'évolution qu'au niveau 54 du roi, niveau auquel vous débloquez le niveau 15 de la tour.

À ce niveau-là, 66 % des joueurs ont déjà deux évolutions, et nous espérons que ce chiffre augmentera à 90 % avec notre distribution d'évolutions gratuites, Union parfaite !

Nous savons aussi que 22 % des combats ont lieu entre les joueurs de niveau 14 et 15, alors nous sommes conscients qu'avec autant de combats, des joueurs avec une seule évolution pourront se retrouver face à des joueurs qui en ont deux.

Nous surveillerons cette situation de près pour voir comment les combats sont affectés et s'il y a besoin d'ajustements ou de modifications.