Nouvelle saison : Clash Dunk
Cette saison, la cour du roi accueille un nouvel allié prêt à débouler dans l'allée pour infliger un maximum de dégâts aux tours ! Voici tout ce qui vous attend :
Nouveaux héros : prince ténébreux et bouliste
Événement d'albums
Modes de jeu et défis
Tournoi méga tirage mondial
Ligue Mort subite
Chasses aux couronnes
Odyssée de clan
NOUVEAUX HÉROS
Héros prince ténébreux
Capacité : Pieds de fer
Qu'y a-t-il de mieux qu'un assaut à cheval ? Un assaut à rhino, bien sûr !
Comme son cavalier, ce rhinocéros a mené bien des combats. Ensemble, le rhino et le prince ténébreux sont prêts à démolir n'importe quelle tour ou squelette.
Une fois, le prince ténébreux est parti à l'assaut tout seul. Il n'a pas passé un bon quart d'heure ! Une initiative audacieuse qui a mal tourné…
Héros bouliste
Capacité : Portée de panier
Ce spécialiste des dunks et des tirs à trois points est une vraie légende dans l'arène.
Après avoir testé le baseball (gradins détruits) et le football américain (gobelins écrabouillés), il a trouvé sa voie. Avec sa capacité, le héros bouliste plante ses pieds au sol et marque des paniers à trois points à travers l'arène. Gardez sa portée à l'esprit pour faire compter chacun de ses tirs !
Le héros bouliste est disponible gratuitement lors de l'événement d'albums Mixtape du bouliste ou pour 200 pièces héroïques.
ÉVÉNEMENT D'ALBUMS
Mixtape du bouliste
Un tout nouvel événement d'albums à découvrir ! Disponible à partir du niveau 8 du roi.
Cette saison, collectionnez des morceaux pour compléter 6 scènes inspirées de la nouvelle passion du héros bouliste pour le terrain de basket. Chaque scène complétée débloque sa propre récompense.
Il y a des morceaux de types et de niveaux de rareté différents ; certains correspondent à des scènes spécifiques et d'autres sont plus difficiles à trouver. Ces morceaux peuvent être communs, rares, épiques ou légendaires.
Vous pouvez trouver des morceaux dans les récompenses de combat (4 par jour au maximum), lors des événements ou dans le magasin.
Si vous obtenez un morceau que vous avez déjà, il rejoindra vos doublons. Vous pouvez échanger 6 doublons contre un morceau unique, qui vous garantit d'obtenir un nouveau morceau.
Chaque niveau de rareté des morceaux donne un nombre différent de doublons.
|Morceau
|Doublons
|Commun
|3
|Rare
|4
|Épique
|5
|Légendaire
|6
En terminant complètement la mixtape du bouliste, vous débloquerez la récompense ultime : le héros bouliste, ainsi qu'un skin de tour spécial et une émote !
Les morceaux obtenus une fois l'album terminé seront convertis en récompenses bonus.
MODES DE JEUX ET DÉFIS
Tirage des héros : du 4 au 11 mai
Un tirage classique, mais superchargé ! Tirez votre deck et déchaînez les tout nouveaux héros prince ténébreux et bouliste.
Braquage : du 11 au 18 mai
Les tours sont remplacées par un coffre-fort isolé et sans défense. Détruisez celui de votre adversaire pour gagner !
Défi : du 15 au 18 mai
Récompense : décoration et fond de bannière + émote
TOURNOI MONDIAL
Méga tirage : du 5 au 10 mai
Dans ce tournoi mondial, vous et votre adversaire tirerez tour à tour vos cartes parmi une sélection partagée de 36 cartes. Ce mode n'inclut pas de troupe de tour, d'évolution ou de héros, et est limité au niveau 11.
Le délai de sélection des cartes a été réduit de 15 à 10 secondes, alors décidez-vous vite pour ne rien rater !
Remportez des combats pour gagner des récompenses en chemin. À partir de 12 victoires, le défi commence : grimpez au classement et prouvez que vous êtes parmi les meilleurs.
Il y a aussi un badge du tournoi royal à gagner, ainsi qu'un badge du classement pour les 10 000 meilleurs joueurs !
LIGUE COMPÉTITIVE
Mort subite : du 18 au 28 mai
En mort subite, il faut avoir des nerfs d'acier. Une tour détruite et c'est terminé.
Grimpez au classement de la ligue compétitive, où chaque couronne compte, et faites-vous une place au sommet.
Remportez 15 victoires pour gagner le badge de ligue et finissez dans le top 10 000 pour empocher le badge du classement en mort subite !
ÉVÉNEMENTS CHASSE AUX COURONNES
Cette saison, vous pourrez participer à plusieurs Chasses aux couronnes et autres événements avec de super récompenses à gagner :
Cartes du bouliste et du prince ténébreux
Boîte d'évolution
Morceaux
Bannières
Et plus encore !
ODYSSÉE DE CLAN
Mettez les voiles avec les membres de votre clan pour trouver des trésors engloutis et gagner ensemble l'émote du héros prince ténébreux !
Vous n'avez toujours pas de clan ? Rejoignez-en un pour ne pas manquer ces aventures épiques. Rendez-vous sur Discord pour trouver le clan parfait !
Nous cherchons toujours à savoir ce que vous pensez des nouveaux événements et fonctionnalités, alors rendez-vous sur Reddit et donnez-nous votre avis sur ce qui se passe dans Clash Royale !
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale