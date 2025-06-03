Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
3 juin 2025
Blog – Clash Royale

Nouvelle saison : Évoluer des dragons pour les nuls

Ci-dessous, découvrez tout ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour :

  • Dragon de l'enfer évolué

  • Ligue 2c2

  • Événements de paliers

  • Modes de jeu et défis

NOUVELLE ÉVOLUTION :

DRAGON DE L'ENFER !

Désormais disponible avec son nouveau réservoir InfernoTank 2.0™

Le rayon du dragon de l'enfer évolué reste chargé et mortel même quand il n'a plus rien à faire fondre. Mais même le meilleur réservoir ne tient pas indéfiniment.

LA LIGUE 2C2 EST DE RETOUR !

Faites équipe avec vos amis ou des joueurs aléatoires pour grimper dans le classement.

En 2c2, c'est l'esprit d'équipe et le talent qui comptent... et aussi un peu de chance. Vos partenaires seront-ils à la hauteur, ou compteront-ils sur vous pour les mener à la victoire ?

ÉVÉNEMENTS DE PALIERS

En plus de la ligue 2c2, cette saison apporte 2 événements de paliers. Chaque événement propose plein de récompenses, dont 3 fragments d'évolution du bûcheron, un livre des cartes épique et des cosmétiques !

Chasse aux couronnes #1

Récompense : décoration et fond de bannière + livre des cartes épique

Chasse aux couronnes #2

Récompenses : décoration et fond de bannière + 3 fragments d'évolution du bûcheron

Les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage du dragon de l'enfer évolué : du 2 au 9 juin

Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !

  • ⚔️ Défi : du 6 au 9 juin

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Chaos d'évolutions : du 9 au 16 juin

Créez un deck contenant jusqu'à 4 évolutions et dominez l'arène !

  • ⚔️ Défi : du 13 au 16 juin

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Trio magique : du 16 au 23 juin

Il y a de la magie dans l'air quand ce trio d'enfer entre dans l'arène !

  • ⚔️ Défi : du 20 au 23 juin

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Affrontement à 4 cartes : du 23 au 30 juin

4 options s'offrent à vous. Choisissez bien !

  • ⚔️ Défi : du 27 au 30 juin

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Évolutions à gogo : du 30 juin au 7 juillet

Créez un deck contenant jusqu'à 8 évolutions et dominez l'arène !

  • ⚔️ Défi : du 4 au 7 juillet

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale