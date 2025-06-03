Nouvelle saison : Évoluer des dragons pour les nuls
Ci-dessous, découvrez tout ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour :
Dragon de l'enfer évolué
Ligue 2c2
Événements de paliers
Modes de jeu et défis
NOUVELLE ÉVOLUTION :
DRAGON DE L'ENFER !
Désormais disponible avec son nouveau réservoir InfernoTank 2.0™
Le rayon du dragon de l'enfer évolué reste chargé et mortel même quand il n'a plus rien à faire fondre. Mais même le meilleur réservoir ne tient pas indéfiniment.
LA LIGUE 2C2 EST DE RETOUR !
Faites équipe avec vos amis ou des joueurs aléatoires pour grimper dans le classement.
En 2c2, c'est l'esprit d'équipe et le talent qui comptent... et aussi un peu de chance. Vos partenaires seront-ils à la hauteur, ou compteront-ils sur vous pour les mener à la victoire ?
ÉVÉNEMENTS DE PALIERS
En plus de la ligue 2c2, cette saison apporte 2 événements de paliers. Chaque événement propose plein de récompenses, dont 3 fragments d'évolution du bûcheron, un livre des cartes épique et des cosmétiques !
Chasse aux couronnes #1
Récompense : décoration et fond de bannière + livre des cartes épique
Chasse aux couronnes #2
Récompenses : décoration et fond de bannière + 3 fragments d'évolution du bûcheron
Les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage du dragon de l'enfer évolué : du 2 au 9 juin
Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !
⚔️ Défi : du 6 au 9 juin
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Chaos d'évolutions : du 9 au 16 juin
Créez un deck contenant jusqu'à 4 évolutions et dominez l'arène !
⚔️ Défi : du 13 au 16 juin
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Trio magique : du 16 au 23 juin
Il y a de la magie dans l'air quand ce trio d'enfer entre dans l'arène !
⚔️ Défi : du 20 au 23 juin
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Affrontement à 4 cartes : du 23 au 30 juin
4 options s'offrent à vous. Choisissez bien !
⚔️ Défi : du 27 au 30 juin
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Évolutions à gogo : du 30 juin au 7 juillet
Créez un deck contenant jusqu'à 8 évolutions et dominez l'arène !
⚔️ Défi : du 4 au 7 juillet
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale