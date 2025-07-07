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7 juil. 2025
Blog – Clash Royale

Nouvelle saison : Impératrice du style !

Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :

  • Nouvelle carte : impératrice spirituelle

  • Nouvelle évolution : fût à squelettes

  • Événements de paliers

  • Modes de jeu et défis

Nouv. légendaire gratuit

Impératrice spirituelle

Deux cartes en une !

Invoquez l'impératrice spirituelle en tant que puissante unité terrestre à 3 élixir, ou attendez d'avoir 6 unités d'élixir pour déployer son majestueux dragon spirituel.

Nouvelle évolution

Fût à squelettes

Deux fois plus de fûts, deux fois plus d'ennuis !

Quand le fût à squelettes lâche ses fûts, il inflige des dégâts mortels et invoque des squelettes. S'il subit des dégâts, il lâche un autre fût plus tôt.

Événements de paliers

Cette saison apporte 4 événements de paliers. Chaque événement propose plein de récompenses, dont 3 fragments d'évolution du chasseur, un livre des cartes commun, des cosmétiques et quelques surprises ! Suivez nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur les événements de la saison.

Les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.

Modes de jeu et défis

Tirage du fût à squelettes évolué : du 7 au 14 juillet

Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !

  • ⚔️ Défi : du 11 au 14 juillet

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Impératrice spirituelle : du 14 au 21 juillet

Soyez le leader suprême dans l'arène avec l'impératrice spirituelle !

  • ⚔️ Défi : du 18 au 21 juillet

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Mort subite : du 21 au 28 juillet

Le combat commence en mort subite ! Le premier joueur qui obtient une couronne gagne !

  • ⚔️ Défi : du 25 au 28 juillet

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Roquette de fête des gobelins : du 28 juillet au 4 août

Démarrez en trombe dans ce mode limité avec une roquette de fête des gobelins !

  • ⚔️ Défi : du 1er au 4 août

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale