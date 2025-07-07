Nouvelle saison : Impératrice du style !
Dans cet article, découvrez tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison :
Nouvelle carte : impératrice spirituelle
Nouvelle évolution : fût à squelettes
Événements de paliers
Modes de jeu et défis
Nouv. légendaire gratuit
Impératrice spirituelle
Deux cartes en une !
Invoquez l'impératrice spirituelle en tant que puissante unité terrestre à 3 élixir, ou attendez d'avoir 6 unités d'élixir pour déployer son majestueux dragon spirituel.
Nouvelle évolution
Fût à squelettes
Deux fois plus de fûts, deux fois plus d'ennuis !
Quand le fût à squelettes lâche ses fûts, il inflige des dégâts mortels et invoque des squelettes. S'il subit des dégâts, il lâche un autre fût plus tôt.
Événements de paliers
Cette saison apporte 4 événements de paliers. Chaque événement propose plein de récompenses, dont 3 fragments d'évolution du chasseur, un livre des cartes commun, des cosmétiques et quelques surprises ! Suivez nos réseaux sociaux pour plus d'informations sur les événements de la saison.
Les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.
Modes de jeu et défis
Tirage du fût à squelettes évolué : du 7 au 14 juillet
Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !
⚔️ Défi : du 11 au 14 juillet
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Impératrice spirituelle : du 14 au 21 juillet
Soyez le leader suprême dans l'arène avec l'impératrice spirituelle !
⚔️ Défi : du 18 au 21 juillet
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Mort subite : du 21 au 28 juillet
Le combat commence en mort subite ! Le premier joueur qui obtient une couronne gagne !
⚔️ Défi : du 25 au 28 juillet
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Roquette de fête des gobelins : du 28 juillet au 4 août
Démarrez en trombe dans ce mode limité avec une roquette de fête des gobelins !
⚔️ Défi : du 1er au 4 août
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale