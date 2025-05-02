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2 mai 2025
Blog – Clash Royale

Nouvelle saison : La marche des morts-vivants

Entendez-vous ces cliquetis ? Les squelettes se regroupent et avancent vers l'arène !

Ci-dessous, découvrez tout ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour :

  • Sorcière évoluée

  • Course des morts-vivants

  • Événements de paliers

  • Modes de jeu et défis

NOUVELLE ÉVOLUTION : LA SORCIÈRE

La sorcière renaît des cendres de ses familiers.

Cette nécromancienne améliorée tire son pouvoir de la mort. À chaque fois qu'un de ses squelettes invoqués est terrassé, elle récupère des PV.

COURSE DES MORTS-VIVANTS

Course des morts-vivants est un mode classé temporaire dans lequel vous créez votre propre deck autour des cartes sur le thème des morts-vivants.

La Course des morts-vivants aura lieu du 6 au 13 mai. Elle est disponible pour les joueurs à partir de l'arène 11.

ÉVÉNEMENTS DE PALIERS

Cette saison apporte 3 nouveaux événements de paliers et un événement communautaire spécial : Bagarre des sacs d'os ! Chaque événement propose plein de récompenses, dont 6 fragments d'évolution du bombardier, un livre des cartes rare et 3 fragments d'évolution du gobelin à sarbacane !

Calendrier des événements de paliers

  • Du 5 au 13 mai (Bagarre des sacs d'os)

  • Du 14 au 19 mai

  • Du 20 au 25 mai

  • Du 26 mai au 1er juin

Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés : nous vous informerons de tout changement.

L'événement communautaire Bagarre des sacs d'os aura lieu du 5 au 13 mai. Dans cet événement, tous les joueurs participent à un objectif mondial : le nombre de squelettes éliminés. Travaillez ensemble pour éliminer le plus de squelettes possible, atteignez les paliers et débloquez des récompenses bonus pour tout le monde !

L'événement communautaire et les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.

Consultez la progression des récompenses directement depuis l'écran d'accueil après le début des événements.

MODES DE JEU ET DÉFIS

Tirage de la sorcière évoluée : du 5 au 12 mai

Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !

  • ⚔️ Défi : du 9 au 12 mai

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Tombe-ola : du 12 au 19 octobre

Les morts-vivants infestent l'arène !

  • ⚔️ Défi : du 16 au 19 mai

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Sortilèges chaotiques : du 19 au 26 mai

La sorcière a atteint sa forme suprême... pourrez-vous l'arrêter ?

  • ⚔️ Défi : du 23 au 26 mai

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

Élixir noir : du 26 mai au 2 juin

L'élixir noir coule à flots dans l'arène ! Trois défaites et tout s'arrête !

  • ⚔️ Défi : du 30 mai au 2 juin

  • 🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote

À bientôt dans l'arène !

L'équipe de Clash Royale