Nouvelle saison : La marche des morts-vivants
Entendez-vous ces cliquetis ? Les squelettes se regroupent et avancent vers l'arène !
Ci-dessous, découvrez tout ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour :
Sorcière évoluée
Course des morts-vivants
Événements de paliers
Modes de jeu et défis
NOUVELLE ÉVOLUTION : LA SORCIÈRE
La sorcière renaît des cendres de ses familiers.
Cette nécromancienne améliorée tire son pouvoir de la mort. À chaque fois qu'un de ses squelettes invoqués est terrassé, elle récupère des PV.
COURSE DES MORTS-VIVANTS
Course des morts-vivants est un mode classé temporaire dans lequel vous créez votre propre deck autour des cartes sur le thème des morts-vivants.
La Course des morts-vivants aura lieu du 6 au 13 mai. Elle est disponible pour les joueurs à partir de l'arène 11.
ÉVÉNEMENTS DE PALIERS
Cette saison apporte 3 nouveaux événements de paliers et un événement communautaire spécial : Bagarre des sacs d'os ! Chaque événement propose plein de récompenses, dont 6 fragments d'évolution du bombardier, un livre des cartes rare et 3 fragments d'évolution du gobelin à sarbacane !
Calendrier des événements de paliers
Du 5 au 13 mai (Bagarre des sacs d'os)
Du 14 au 19 mai
Du 20 au 25 mai
Du 26 mai au 1er juin
Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés : nous vous informerons de tout changement.
L'événement communautaire Bagarre des sacs d'os aura lieu du 5 au 13 mai. Dans cet événement, tous les joueurs participent à un objectif mondial : le nombre de squelettes éliminés. Travaillez ensemble pour éliminer le plus de squelettes possible, atteignez les paliers et débloquez des récompenses bonus pour tout le monde !
L'événement communautaire et les événements de paliers sont disponibles pour tous les joueurs à partir de l'arène 7.
Consultez la progression des récompenses directement depuis l'écran d'accueil après le début des événements.
MODES DE JEU ET DÉFIS
Tirage de la sorcière évoluée : du 5 au 12 mai
Tirage classique, mais avec des cartes évoluées ! Créez un nouveau deck qui exploite le pouvoir des évolutions !
⚔️ Défi : du 9 au 12 mai
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Tombe-ola : du 12 au 19 octobre
Les morts-vivants infestent l'arène !
⚔️ Défi : du 16 au 19 mai
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Sortilèges chaotiques : du 19 au 26 mai
La sorcière a atteint sa forme suprême... pourrez-vous l'arrêter ?
⚔️ Défi : du 23 au 26 mai
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
Élixir noir : du 26 mai au 2 juin
L'élixir noir coule à flots dans l'arène ! Trois défaites et tout s'arrête !
⚔️ Défi : du 30 mai au 2 juin
🏆 Récompense : décoration et fond de bannière + émote
À bientôt dans l'arène !
L'équipe de Clash Royale