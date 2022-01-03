Présentation et récompenses de la saison de la Nouvelle Année
Débloquez des récompenses en détruisant des tours pour gagner des couronnes !
Obtenez le Pass Royale pour débloquer les récompenses et avantages de la saison !
Récompenses du Pass Royale
Skin de tour exclusif et émoticône du chevalier d'or
1 livre ultime (pour récupérer toutes les cartes nécessaires à l'amélioration d'une unité)
1 écu magique (pour couvrir le coût de l'amélioration d'une carte)
2 clés de coffre (pour ouvrir n'importe quel coffre immédiatement)
1 joker légendaire
Des jokers épiques
Des jokers rares
Des jokers communs
40 000 pièces d'or
4 jetons d'échange
Une tirelire de saison (pouvant contenir jusqu'à 25 000 pièces d'or)
Les détenteurs du Pass Royale ont également accès à des défis exclusifs, un nom de couleur dorée et la possibilité de mettre des coffres en attente pour les débloquer.
Récompenses gratuites
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes (et c'est gratuit !) :
1 livre des cartes
commun
1
coffre-joker royal
10 jokers épiques
20 jokers rares
50 jokers communs
2 clés de coffre
33 coffres à couronne (contient des gemmes et des cartes de n'importe quelle rareté)
1 joker légendaire
Les récompenses ci-dessus sont disponibles pour tous les joueurs de niveau 7 et supérieur. Les détenteurs du Pass Royale peuvent également récupérer les récompense gratuites !
Les récompenses ci-dessus sont disponibles pour tous les joueurs de niveau 7 et supérieur.
Quant aux récompenses pour les joueurs dans les arènes 4 à 6, vous pouvez les voir en jeu.
Vous aimeriez en savoir plus ?
Vous trouverez plus d'informations à propos du Pass Royale ici.