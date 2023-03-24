Nouveau prix pour le Pass Royale
Comme vous avez pu le voir dans notre dernier aperçu de mise à jour sur le Pass Royale, nous allons apporter des modifications au Pass Royale dans la prochaine mise à jour, qui arrivera à la fin du mois.
Vous aurez accès à trois niveaux de Pass différents, et les prix seront mis à jour pour refléter ces changements.
Prix à partir du 3 avril (en USD)
Pass GRATUIT : gratuit
Pass OR : 5,99 $
Pass DIAMANT : 11,99 $
Passer du Pass OR au Pass DIAMANT : 6,99 $
Ces nouveaux Pass seront disponibles dès la sortie de la nouvelle saison le 3 avril, alors si vous voulez profiter du Pass Royale actuel, faites-le avant la fin de la saison !
Pourquoi les prix changent ?
Depuis son arrivée en 2019, le Pass Royale est resté au même prix. L'inflation mondiale et d'autres changements économiques sont des facteurs qui contribuent à cette nouvelle décision. Bien sûr, cela n'inclut pas les augmentations de prix effectuées par les magasins d'applications, qui ne dépendent pas de nous.
Les objets magiques augmentaient très largement la valeur du Pass Royale. Dans la mesure où certains objets magiques étaient disponibles via le Pass Royale, le prix d'autres objets (livres, jokers, etc.), qui n'étaient pas inclus dans le Pass, devait être plus élevé, afin de maintenir l'équilibre de l'économie du jeu.
En modifiant le contenu du Pass Royale, nous pouvons désormais proposer des objets magiques individuels (comme des livres) à des prix plus avantageux en dehors du Pass Royale, par exemple dans le magasin ou dans le nouveau magasin de saison.
Modifications du Pass gratuit
La valeur du Pass gratuit ne change pas, et les jetons de saison vous permettront de récupérer des récompenses encore plus importantes dans le magasin de saison. Pour en savoir plus, allez lire notre aperçu de mise à jour sur les jetons de saison !
Présentation des récompenses
Dans cette section, nous avons listé les récompenses de tous les Pass, qui seront disponibles après la mise à jour du 3 avril !
Pass gratuit
1
; Cage d'or
35
; Coffres à couronne
2 500
; Jetons de saison
Pass or
(Inclut les récompenses du Pass gratuit)
500
; Jokers communs
100
; Jokers rares
50
; Jokers épiques
10
; Jokers légendaires
10
; Cages d'or moyennes
5 000
; Jetons de saison
1
; Skin de tour
1
; Émote
9
; Clés de coffre
Inclut aussi les avantages suivants :
Nom doré
Déblocage automatique des coffres
Cadeau de clan
Participations et tentatives illimitées pour les défis spéciaux
Pass diamant
(Inclut les récompenses du Pass gratuit et du Pass or)
500
; Gemmes
7 500
; Jetons de saison
10
; Cages d'or pleines
2
; Coffres géants
2
; Coffres magiques
1
; Coffre-joker royal
1
; Champion
1
; Bannière animée
Inclut tous les avantages du Pass or.
Améliore le cadeau de clan en cadeau de clan premium.
Tous ces changements seront disponibles à partir du 3 avril !
Les fonctionnalités citées dans cet article sont en cours de développement et sont susceptibles de changer d'ici leur sortie.