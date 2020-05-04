Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
4 mai 2020
Blog – Clash Royale

Pass Royale Saison 11

超級三連霸，震撼亞洲！作為CRSC第2賽季目前為止最大的驚喜，日本新人Lim | Endo可謂是真正的一戰成名。首週挑戰成功後，Lim | Endo在隨後的三週比賽中連取三個週冠軍，並締造連勝10場的恐怖記錄，早早就鎖定了總決賽的雙料名額。雖然因為倒數第2週被拉下天王之位，導致積分被Higher和Auk反超未能晉級準決賽，但見過Lim | Endo犀利操作的觀眾，一定絲毫不會懷疑他是奪冠的熱門人選。

Coco

Contenu exclusif

PANDORA

70 récompenses à débloquer

  • 35 paliers de récompenses Pass Royale.

  • 35 paliers de récompenses gratuites.

作為僅有的4位連續生存7週的選手，PANDORA的實力毋庸置疑。在接受邀請參賽後，PANDORA在7週的比賽中慢慢升至高位又逐漸一路下滑，表現並不是非常穩定。但作為挑戰選手心目中當之無愧的大魔王，PANDORA屢屢被挑戰者們留到最後一位，足以反映出大家對他實力的忌憚，在最近接連錯失幾項冠軍頭銜後，PANDORA能否在CRSC總決賽上如願以償？讓我們拭目以待！

Panda

CRSC第1賽季的新人小將Panda在本賽季更上一層樓！在首週挑戰賽殺進天王金字塔後，Panda在後續2週的比賽中均打進冒泡賽決賽，可惜兩次都倒在Lim | Endo的腳下，成為又一位無冕之王。雖然只生存4週，但Panda的進步肉眼可見，不但招牌小費體係依然熟練，更有多套牌組也被他發明出來，還有兩次戰勝Higher的記錄，實力不容小覷。

ONE-TWO

Avantages du Pass Royale

KK

雖然也是從初始賽一直生存到最後一週，但KK本賽季的表現很難讓自己滿意。在頭三週就排名下半區的情況下，KK在最後四週比賽更是不盡理想，連續四週成為墊底天王，最終以最「經濟實惠」的方式驚險晉級總決賽。不過雖然冒泡賽戰績不佳，但KK 6勝0負的挑戰賽戰績還是值得肯定的，現在對KK而言最重要的就是趕緊找回狀態，只要他能發揮出自己的真實水平，那冠軍爭奪戰將變得更加激烈。

XYD

Comment fonctionne le Pass Royale ?

Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.

Grâce au Pass Royale

  • Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.

  • Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.

Gratuit

  • Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.

  • Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.

Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.

  • Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.

Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.

前LGD戰隊的成員XYD在本賽季找回了自己，在第2週成功挑戰後，XYD憑藉獨到風騷的牌組和敢秀敢打的操作在天王金字塔連續存活三週，最終有驚無險地晉級到個人賽總決賽。而比起每週的戰績，XYD連弩體系、2.6速轉豬等留下的名場面更是深入人心，他的到來必將讓總決賽的觀賞性再上台階。雖然只以第9的成績勉強殺進總決賽，但任何低估XYD的對手都必將付出慘痛的代價。

Detect Proudwolf

在第4週挑戰賽踢走XYD的選手，正是年輕小將Detect Proudwolf，Detect Proudwolf在最後三週完成了進軍總決賽的逆襲，尤其在和guoyuan的門票大戰中，Detect Proudwolf連續兩週戰勝guoyuan，保證自己的分數可以力壓後者。上賽季，Tattoos一路殺進最後的四強，Detect Proudwolf能否複製前輩的軌跡、為我們繼續帶來驚喜？總決賽我們不見不散！

10強選手整裝待發，究竟誰能在本賽季笑到最後，並抱回冠軍？ 10月24日17點，鎖定日文賽事頻道（日文解說）直播，為喜愛的選手加油，並見證冠軍誕生！

Comment obtenir un Pass Royale ?

  • Lancez Clash Royale.

  • Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.

  • Achetez un Pass Royale.

  • Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison !

Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 11.

Vous aimeriez en savoir plus ?

Vous trouverez plus d'informations à propos du Pass Royale ici.