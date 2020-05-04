Pass Royale Saison 11
超級三連霸，震撼亞洲！作為CRSC第2賽季目前為止最大的驚喜，日本新人Lim | Endo可謂是真正的一戰成名。首週挑戰成功後，Lim | Endo在隨後的三週比賽中連取三個週冠軍，並締造連勝10場的恐怖記錄，早早就鎖定了總決賽的雙料名額。雖然因為倒數第2週被拉下天王之位，導致積分被Higher和Auk反超未能晉級準決賽，但見過Lim | Endo犀利操作的觀眾，一定絲毫不會懷疑他是奪冠的熱門人選。
Coco
Contenu exclusif
PANDORA
70 récompenses à débloquer
35 paliers de récompenses Pass Royale.
35 paliers de récompenses gratuites.
作為僅有的4位連續生存7週的選手，PANDORA的實力毋庸置疑。在接受邀請參賽後，PANDORA在7週的比賽中慢慢升至高位又逐漸一路下滑，表現並不是非常穩定。但作為挑戰選手心目中當之無愧的大魔王，PANDORA屢屢被挑戰者們留到最後一位，足以反映出大家對他實力的忌憚，在最近接連錯失幾項冠軍頭銜後，PANDORA能否在CRSC總決賽上如願以償？讓我們拭目以待！
Panda
CRSC第1賽季的新人小將Panda在本賽季更上一層樓！在首週挑戰賽殺進天王金字塔後，Panda在後續2週的比賽中均打進冒泡賽決賽，可惜兩次都倒在Lim | Endo的腳下，成為又一位無冕之王。雖然只生存4週，但Panda的進步肉眼可見，不但招牌小費體係依然熟練，更有多套牌組也被他發明出來，還有兩次戰勝Higher的記錄，實力不容小覷。
ONE-TWO
Avantages du Pass Royale
KK
雖然也是從初始賽一直生存到最後一週，但KK本賽季的表現很難讓自己滿意。在頭三週就排名下半區的情況下，KK在最後四週比賽更是不盡理想，連續四週成為墊底天王，最終以最「經濟實惠」的方式驚險晉級總決賽。不過雖然冒泡賽戰績不佳，但KK 6勝0負的挑戰賽戰績還是值得肯定的，現在對KK而言最重要的就是趕緊找回狀態，只要他能發揮出自己的真實水平，那冠軍爭奪戰將變得更加激烈。
XYD
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
前LGD戰隊的成員XYD在本賽季找回了自己，在第2週成功挑戰後，XYD憑藉獨到風騷的牌組和敢秀敢打的操作在天王金字塔連續存活三週，最終有驚無險地晉級到個人賽總決賽。而比起每週的戰績，XYD連弩體系、2.6速轉豬等留下的名場面更是深入人心，他的到來必將讓總決賽的觀賞性再上台階。雖然只以第9的成績勉強殺進總決賽，但任何低估XYD的對手都必將付出慘痛的代價。
Detect Proudwolf
在第4週挑戰賽踢走XYD的選手，正是年輕小將Detect Proudwolf，Detect Proudwolf在最後三週完成了進軍總決賽的逆襲，尤其在和guoyuan的門票大戰中，Detect Proudwolf連續兩週戰勝guoyuan，保證自己的分數可以力壓後者。上賽季，Tattoos一路殺進最後的四強，Detect Proudwolf能否複製前輩的軌跡、為我們繼續帶來驚喜？總決賽我們不見不散！
10強選手整裝待發，究竟誰能在本賽季笑到最後，並抱回冠軍？ 10月24日17點，鎖定日文賽事頻道（日文解說）直播，為喜愛的選手加油，並見證冠軍誕生！
Comment obtenir un Pass Royale ?
Lancez Clash Royale.
Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.
Achetez un Pass Royale.
Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison !
Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 11.
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Vous trouverez plus d'informations à propos du Pass Royale ici.