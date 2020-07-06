Pass royale saison 13 !
Qu'est-ce que le Pass Royale ?
Débloquez 70 paliers en gagnant des couronnes durant vos batailles !
Le pass royale débloque des récompenses exclusives à la saison 13.
Contenu exclusif
Exclusif pour la saison 13 !
Skin de tour tropical.
Émoticône exclusive.
Une fois débloquées, vous conserverez ces récompenses à tout jamais, mais elles ne sont disponibles que pendant la saison 13.
70 récompenses à débloquer
35 paliers de récompenses Pass Royale.
35 paliers de récompenses gratuites.
35 paliers de récompenses Pass Royale
Les récompenses du Pass Royale incluent :
Un
skin de tour
et une
émoticône
uniques
40 000 pièces d'or
6 coffres
foudre
de Pass Royale
3 coffres foudre Pass Royale
rares
avec des
cartes rares garanties
4 coffres foudre Pass Royale
épiques
avec des
cartes épiques garanties
4
jetons d'échange
Jusqu'à
7 coups
par coffre*
1 coffre légendaire
avec une
carte légendaire garantie
**
* Les coups vous permettent de remplacer des cartes et vous donnent plus de chances de gagner celles que vous préférez. ** Si vous avez atteint la sixième arène minimum.
Avantages du Pass Royale
Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :
Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux.
La possibilité de
mettre un coffre en file d'attente
pour lancer le
déblocage automatiquement.
Des coups de foudre pour tous les coffres du Pass Royale.
Une apparence de nom dorée exclusivement disponible avec le Pass Royale.
Des cadeaux pour les membres du clan.
Antes de mais nada, gostaríamos de dizer MUITO OBRIGADO a todos por uma fantástica CRL 2021!
Assistimos a milhares de jogadores talentosos competirem durante meses na tabela de classificação para chegarem ao topo, mostrando seu talento e proporcionando ao Clash Royale uma ação ainda maior e melhor do que esperávamos.
Desde o início da CRL, em 2018, temos recebido um apoio incrível da Comunidade, que tem sido uma força motriz para continuarmos avançando e fazendo melhorias.
E é por isso que 2022 será um ano de ainda mais evoluções!
Durante anos, muitas competições organizadas pela Comunidade povoaram o cenário competitivo do Clash Royale. Somente no ano passado, apoiamos mais de 35 torneios globais e locais.
A paixão, a qualidade e a emoção dessas competições são incríveis. E é por isso que, para 2022, decidimos reforçar esse apoio integrando totalmente alguns torneios no caminho oficial da CRL.
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
Duas rotas diferentes são possíveis:
Ao longo do ano, até 8 grandes torneios organizados pela Comunidade oferecerão aos vencedores um Ingresso Dourado, que levará esses jogadores diretamente para as Finais Mundiais da CRL. Os nomes abaixo serão familiares caso você siga ativamente a cena competitiva do Clash Royale:
Bernard Chong Cup
Queso Cup
ESL
Royale MSTR
TBA*
TBA*
TBA*
TBA*
*TBA = A ser anunciado
Todos os torneios de Ingresso Dourado serão jogados no modo Confronto 1x1.
Cada torneio terá um prêmio total de $50.000.
O primeiro Torneio de Ingresso Dourado acontecerá no final de fevereiro! Mais informações sobre o evento sairão em breve.
Ao final da temporada da CRL, 16 jogadores participarão das Finais Mundiais.
8 serão qualificados através dos Torneios de Ingresso Dourado.
Os outros 8 serão qualificados por meio das 6 semanas do evento CRL.
As Finais Mundiais também ocorrerão mais cedo do que nos anos anteriores, de 23 à 25 de setembro.
Além dos Torneios de Ingresso Dourado agora fazerem parte da jornada oficial da CRL, também dobraremos nosso suporte para todos os demais torneios de terceiros e da comunidade, independentemente do formato.
Nosso objetivo é ampliar e capacitar os projetos de comunidade, locais ou globais, e proporcionar a todos os jogadores mais oportunidades de participação no cenário competitivo.
Assista também ao nosso Especial TV Royale, onde falamos sobre o novo formato e as nossas metas para a CRL desse ano!