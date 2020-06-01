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1 juin 2020
Blog – Clash Royale

Pass royale saison 12 !

随着登场的选手排名越来越高，他们的CRL成绩也是越来越优秀。作为21号种子选手，Surg TS本赛季天梯洒洒水正常发挥，瑞士轮保底7胜、下限极高，拿分也是拿到手软。最终Surg TS有三个赛季成功突破瑞士轮，并在六月和八月两次挺进月度决赛，其中六月32进8他从力量哥、PANDORA和Morten的死亡之组突围，八月他又力压了同组的Mugi和Hajime两位日本一线选手，相信这两次出线足以让大家见识到他的实力，只要Surg TS状态够好，甭管多大牌的明星他都有赢面。

虽然两次杀进月度决赛已经非常优秀，不过Surg TS好像极限就能打到这里为止，CRL六月决赛他连续败给Lucas和Kodigo后一轮游。八月决赛，他又是干净利落连续输给DarkAngel和Brewzany，再次早早打道回府。两次月度决赛合计贡献0胜4负的战绩，不知道是不是开摄像头太紧张对Surg TS造成了史诗级削弱呢？

看一看Surg TS今年其他三方赛事的成绩单。依旧是首先聚焦BCC第二季、BBC第三季、Queso Cup夏季赛和Queso Cup秋季赛四届全球大赛，Surg TS在这四届比赛上的成绩分别是拉美第8、拉美小组没出线、拉美季军和拉美第11名，只能说表现得差强人意。其中发挥最好的Queso Cup夏季赛他不但拿到了总决赛的名额，还在总决赛上接连战胜了鲁本、xPedro等名将，但被Airsurfer打进败者组后被Light送走，全球六强已经是个不错的成绩。

除了第三方的个人赛事之外，Surg TS自然也作为巴西队的主力参加了NT世界杯，但在淘汰赛首轮被法老的埃及队送走，Surg TS自己也是丢掉关键一分。除了这些影响力比较大的赛事，Surg TS今年还积极参加拉美各种低级别一点的比赛，拿到的成绩不是冠军就是亚军，但由于赛事本身含金量有限就不展开讲述了，总之作为一名打了多年比赛的老将，Surg TS拥有拉美准一线的实力以及丰富的比赛经验。

第一眼看到Surg TS今年的CRL核心榜，小妹还以为自己看花了眼。Surg TS今年最常使用的五大核心是皇家巨人、矿工、墓园、气球和皇家猪，其中2-5位都平平无奇，但这排名第一的家驹实属有点吓人。20%的使用率+81%的胜率，代表Surg TS五局比赛就要玩一把家驹，并且5局家驹中可以赢下4局，这个就相当恐怖了，巴西家驹王名副其实。仔细研究了下Surg TS的家驹卡组，除了常规的渔夫家驹玩得很6之外，他还有一套绝活精锐家驹，堪称拿出来就赢，这一绝活必将在总决赛上得到对手的充分尊重。

70 récompenses à débloquer

  • 35 paliers de récompenses Pass Royale.

  • 35 paliers de récompenses gratuites.

不过Surg TS其他高登场的核心貌似不是特别厉害，矿工、墓园、气球和四猪的胜率都只能说是中规矩，没有家驹那么杀人。而Surg TS的高胜率核心除了家驹外，飞桶胜率高达79%、骨球桶73%、炸弹兵和钻机都是67%，看来Surg TS除了家驹外的绝活就是速转小费体系了，毕竟巴西人的操作是绝对过关的。但小妹知道，他的对手肯定也明白，Surg TS必须在总决赛上想想怎么反针对了。

Surg TS出道时间可以追溯到远古的2017年，2018年也顺利成为职业选手、征战CRL联赛，只是这么多年一直没有太大的水花。2018CRL秋季赛是他状态最好的一年，当时作为PAIN战队的头牌巨星他率队一举杀进季后赛，但在半决赛被哈维的VK战队狙击，Surg TS自己也是第二盘、第四盘两次败给哈维，痛失东京总决赛门票。随后的几个赛季，Surg TS的队伍始终没有太大的声音，自己的才华也逐渐被埋没。

今年的CRL个人赛，无疑再一次激发了Surg TS的斗志，他也用不错的表现轻松摘下了一张全球总决赛门票，终于登上CR电竞的最高殿堂。他能否抓住这次宝贵的机会，来一次彻底的翻身之战？我们总决赛不见不散！

在连续介绍了好几位欧美选手后，明天让我们把目光投向我们的东亚近邻，日本16岁的天才少年、最强家族的又一代表——Miku准时降临！

35 paliers de récompenses Pass Royale

Les récompenses du Pass Royale incluent :

  • Un

    skin de tour

    et une

    émoticône

    uniques

  • 40 000 pièces d'or

  • 6 coffres

    foudre

    de Pass Royale

  • 3 coffres foudre Pass Royale

    rares

    avec des

    cartes rares garanties

  • 4 coffres foudre Pass Royale

    épiques

    avec des

    cartes épiques garanties

  • 4

    jetons d'échange

  • Jusqu'à

    7 coups

    par coffre*

  • 1 coffre légendaire

    avec une

    carte légendaire garantie

    **

* Les coups vous permettent de remplacer des cartes et vous donnent plus de chances de gagner celles que vous préférez. ** Si vous avez atteint la sixième arène minimum.

Avantages du Pass Royale

Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :

  • Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux.

  • La possibilité de

    mettre un coffre en file d'attente

    pour lancer le

    déblocage automatiquement.

  • Des coups de foudre pour tous les coffres du Pass Royale.

  • Une apparence de nom dorée exclusivement disponible avec le Pass Royale.

  • Des cadeaux pour les membres du clan.

今天距离2021CRL全球总决赛开幕还有最后17天，总决赛32名选手介绍来到第17号种子，凭借一手绝活皇家巨人杀遍天梯的土耳其家驹哥——FurkanArabacı

FurkanArabacı今年的全球总决赛之路可谓是有惊无险。在CRL前7个赛季，FurkanArabacı两次突破了瑞士轮，但均未一尝月度决赛的滋味。不过仰仗着超高的天梯排名（两次杀进天梯前10）以及瑞士轮保底7胜的稳健发挥，FurkanArabacı还是在最后一个赛季开始前拿到了475分，离直通并不遥远。最后一个赛季，FurkanArabacı更是将命运牢牢的掌控在自己手里，不但再次突破瑞士轮并在双循环打出5胜1负的华丽战绩，一举杀进九月决赛锁定门票，土耳其一哥要去总决赛的舞台捍卫荣光。

虽然打进了CRL全球总决赛，但FurkanArabacı的强势主要集中在CRL和天梯之上，各类三方赛事他声音不是很大。BCCQueso Cup今年四季比赛，FurkanArabacı仅在Queso Cup夏季赛上拿到了欧非赛区预选赛前四，但仍与参加欧非赛区正赛的门票擦肩而过。其他FurkanArabacı就仅在一些低级别一点的赛事如RoyaleMSTRS、Rockets League上发光发热，虽然也拿到过冠军，但赛事整体的影响力有限。NT世界杯FurkanArabacı作为土耳其队的主力参赛，但也未能从小组出线，本组的两个淘汰赛名额归属强大的西班牙和意大利。

今年CRL八个赛季，FurkanArabacı使用频率最高的五大核心是墓园、皇家巨人、皇家猪、矿工气球。其中墓园、家驹、皇家猪三套中费型卡组是他的最爱，看来土耳其一哥也喜欢稳扎稳打的运营型卡组，毕竟玩中费不容易失误，重大比赛求稳可以理解，四猪高达77% 的胜率更是相当恐怖。而虽然家驹胜率只有57%，但FurkanArabacı可是天梯上大名鼎鼎的家驹哥，凭借一套出神入化、熟练度拉满的渔夫猎人家驹称霸天梯多年，CRL胜率一般可能也是因为名气太大受到的针对太多，今年的全球总决赛，FurkanArabacı在特定时刻必定会用出他的绝活家驹不留遗憾，就看在什么时候掏了。

除了登场率排名前5的核心，FurkanArabacı的野猪胜率高达80%，钻机、电磁炮、迫击炮、天狗和羊骑的胜率也都在60%以上，大大地扩充了他的卡组池。作为天梯顶分局的大佬，FurkanArabacı会的东西还是很多的，就看总决赛敢不敢拿出来玩，毕竟绝活哥有时候喜欢迷信自己的绝活。

今年CRL开启个人赛时代，全球所有玩家均可参与，这也给了以往的天梯大神们展现自己的舞台，FurkanArabacı无疑就是其中之一。虽然因为没有参加过CRL战队赛也没有太多显赫的成绩让大家对FurkanArabacı并不是那么熟悉，但多次跻身天梯前10加上此次直通CRL全球总决赛，证明FurkanArabacı的实力绝对是世界一流，这位凭借一手绝活皇家巨人制霸天梯的土耳其大神，能否在全球总决赛的舞台上打出天梯之神的风采？我们拭目以待！

明天，CRL全球总决赛参赛选手介绍继续进行，今年总决赛第16号种子，来自秘鲁的大神Miniminter闪亮登场，我们不见不散！

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Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 12.

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