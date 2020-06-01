不过Surg TS其他高登场的核心貌似不是特别厉害，矿工、墓园、气球和四猪的胜率都只能说是中规矩，没有家驹那么杀人。而Surg TS的高胜率核心除了家驹外，飞桶胜率高达79%、骨球桶73%、炸弹兵和钻机都是67%，看来Surg TS除了家驹外的绝活就是速转小费体系了，毕竟巴西人的操作是绝对过关的。但小妹知道，他的对手肯定也明白，Surg TS必须在总决赛上想想怎么反针对了。

Surg TS出道时间可以追溯到远古的2017年，2018年也顺利成为职业选手、征战CRL联赛，只是这么多年一直没有太大的水花。2018CRL秋季赛是他状态最好的一年，当时作为PAIN战队的头牌巨星他率队一举杀进季后赛，但在半决赛被哈维的VK战队狙击，Surg TS自己也是第二盘、第四盘两次败给哈维，痛失东京总决赛门票。随后的几个赛季，Surg TS的队伍始终没有太大的声音，自己的才华也逐渐被埋没。

今年的CRL个人赛，无疑再一次激发了Surg TS的斗志，他也用不错的表现轻松摘下了一张全球总决赛门票，终于登上CR电竞的最高殿堂。他能否抓住这次宝贵的机会，来一次彻底的翻身之战？我们总决赛不见不散！

在连续介绍了好几位欧美选手后，明天让我们把目光投向我们的东亚近邻，日本16岁的天才少年、最强家族的又一代表——Miku准时降临！

