Pass Royale Saison 6
Qu'est-ce que le Pass Royale ?
Le Pass Royale vous permet de débloquer les récompenses et les avantages exclusifs de toute une saison.
En gagnant des couronnes, vous pouvez débloquer les paliers de récompenses du Pass Royale, des coffres à couronnes et la banque bonus !
Contenu exclusif
Exclusif pour la saison 6, le Grand Festin Gobelin :
Le skin de Tour Clash Noël.
Émoticône du Cochon de Noël exclusive.
Une fois débloquées, vous conserverez ces récompenses à tout jamais, mais elles ne sont disponibles que pendant la saison 6 !
35 paliers de récompense
Les récompenses du Pass Royale incluent :
Un
skin de tour
et une
émoticône
uniques.
40 000 pièces d'or.
6 coffres
foudre
de Pass Royale.
3 coffres foudre Pass Royale
rares
avec des
cartes rares garanties.
4 coffres foudre Pass Royale
épiques
avec des
cartes épiques garanties.
4
jetons d'échange.
Jusqu'à
7 coups
par coffre.*
1 coffre légendaire
avec une
carte légendaire garantie.
**
* Les coups vous permettent de remplacer des cartes et vous donnent plus de chances de gagner celles que vous préférez.
** Si vous avez atteint la sixième arène minimum.
Avantages du Pass Royale
Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :
Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux.
La possibilité de
mettre un coffre en file d'attente
pour lancer le
déblocage automatiquement.
Des
coups de foudre
pour tous les coffres du Pass Royale.
Une
apparence de nom dorée
exclusivement disponible avec le Pass Royale.
Des cadeaux pour les membres du clan.
Banque Bonus
Après avoir complété les 35 paliers, la banque bonus est débloquée pour être remplie ! La banque bonus vous permet de gagner de l'or supplémentaire.
Toutes les 10 couronnes, vous ajoutez 250 d'or bonus dans votre banque jusqu'à ce qu'elle soit remplie !
Collectez votre or bonus à la fin de la saison.
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
Jouer sans Pass Royale
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes :
34 coffres à couronne contenant des gemmes et des cartes.
Un coffre légendaire
si vous avez atteint l'arène 6 minimum au début de la saison.
Comment obtenir un Pass Royale ?
Lancez Clash Royale.
Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.
Achetez un Pass Royale.
Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison 6 !
Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 6.