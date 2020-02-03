Pass Royale saison 8
Qu'est-ce que le Pass Royale ?
Le Pass Royale vous permet de débloquer les récompenses et les avantages exclusifs de toute une saison.
En gagnant des couronnes, vous pouvez débloquer les paliers de récompenses du Pass Royale, des coffres à couronnes et de l'or bonus.
Contenu exclusif
Exclusif pour la saison 8 : Le retour des Légendes.
Skin de tour de la bûche.
Émoticône exclusive du Fantôme Royale en pleurs.
Une fois débloquées, vous conserverez ces récompenses à tout jamais, mais elles ne sont disponibles que pendant la saison 8.
ここ数年で一気に日本のトッププレイヤーに駆け上がったPANDORA選手。
今年に入ってから『2021 AME』優勝、『2021 Queso Cup』準優勝、そして7月のグローバルランキング1位といった輝かしい成績を立て続けに記録しています。
新たな日本のエース、PANDORA選手の勢いを他のスタープレイヤーは止めることができるのでしょうか？
ARIMURA選手
シーズン1で大活躍したARIMURA選手が舞い戻ってきました。「グランドファイナル」では日本人トップのベスト4進出を果たし、アジアの強豪の仲間入りを果たしています。
その実力はもちろん、ロイヤルジャイアントを3体召喚したスーパープレイなどでもファンを魅了してくれました。
シーズン1で積んだ経験を今シーズン発揮してくるでしょう！
【中国】
Higher選手
鉄壁の防御力を誇る、 ディガーキングことHigher選手。
今年の『クラロワリーグ』では中国人選手として唯一マンスリー決勝戦への出場経験があります。
シーズン1では2度ウィークリーチャンピオンに輝き、「グランドファイナル」準優勝と圧倒的な実力をみせてくれました。
優勝候補筆頭のHigher選手のハイレベルなプレイは必見です！
Auk選手
Or bonus
Si vous atteignez les 35 paliers, vous débloquez la banque bonus. Dans cette banque, vous pouvez stocker de l'or supplémentaire.
Chaque fois que vous gagnez 10 couronnes, 250 pièces d'or sont ajoutées à la banque, jusqu'à ce qu'elle soit pleine.
Récupérez tout cet or bonus à la fin de la saison.
アジア最強！説明不要の前回王者Auk選手。
数々のタイトルを獲得してきた中国のスーパースターが今シーズン、ディフェンディングチャンピオンとして戻ってきます。
圧倒的な強さで2連覇を飾ることができるのでしょうか！注目です。
Nova Lciop選手
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
着実にキャリアを積んできた中国のベテラン選手Nova Lciop選手。
プロチーム「NOVA」で幾度も『クラロワリーグ』チャンピオンに貢献してきたアジアのトッププレイヤー。
現在『クラロワリーグ』大会ランキング22位のLciop選手のプレイにご期待ください！
【韓国】
SandBox選手
今韓国で最も勢いがある若手スターのSandBox選手。
今年の『クラロワリーグ』ではすでに3度Top 32にランクインしており、4月のマンスリー決勝戦では準優勝しています。
韓国の『2021 No Tilt Worlds』3位獲得にも大きく貢献した選手です。
若干16歳のニュースターが「スターチャンピオンシップ」でも波乱を起こすことでしょう！
Shaden Smuki選手
Comment obtenir un Pass Royale ?
Lancez Clash Royale.
Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.
Achetez un Pass Royale.
Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison !
Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 7.
エリクサーゴーレムを起用した高コストデッキの使い手Shaden Smuki選手。
シーズン1では「スターピラミッド」の椅子を4週間死守し、韓国勢の中でも特に活躍した選手です。
ゴーレムとエリクサーゴーレムを巧みに使用し対戦相手を何度も窮地に追い込みました。
今回も高デッキコストの力技で相手をねじ伏せることができるのでしょうか！
【東南アジア】
Famouskid選手