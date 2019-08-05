Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.

Grâce au Pass Royale

Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.

Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.

Gratuit

Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.

Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.



Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.

Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.

Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement et les combats amicaux.

