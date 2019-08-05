Pass Royale saison 2
Qu'est-ce que le Pass Royale ?
Le Pass Royale vous permet de débloquer des récompenses et des avantages exclusifs. En gagnant des couronnes, vous pouvez débloquer les paliers de récompenses du Pass Royale.
Contenu exclusif
Exclusif pour la saison 2, naufrage !
Skin de tour château de sable
Émoticône exclusive
Une fois débloquées, vous conserverez ces récompenses à tout jamais, mais elles ne sont disponibles que pendant la saison 2 !
35 paliers de récompense
Les récompenses du Pass Royale incluent :
Des coffres foudre Pass Royale (contenant des cartes rares, épiques et légendaires)
De l'or
Des jetons d'échange
Jusqu'à sept coups par coffre*
Deux coffres légendaires**
* Les coups vous permettent de remplacer des cartes et vous donnent plus de chances de gagner celles que vous préférez.
** Si vous avez atteint la septième arène minimum.
Avantages du Pass Royale
Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :
Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux
La possibilité de mettre un coffre en file d'attente pour lancer le déblocage automatiquement
Des coups de foudre pour tous les coffres du Pass Royale
Une apparence de nom dorée exclusivement disponible avec le Pass Royale
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement et les combats amicaux.
Jouer sans Pass Royale
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous obtiendrez les récompenses suivantes :
34 coffres à couronne (contenant des gemmes et des cartes)
un coffre légendaire pour le palier final de la saison
si vous avez atteint l'arène 7 minimum
Comment obtenir un Pass Royale ?
Lancez Clash Royale.
Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.
Achetez un Pass Royale.
Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison 2 !
Le Pass Royale n'est
valable qu'une saison
(en l'occurrence, la saison 2).
Vous aimeriez en savoir plus ?
Vous trouverez plus d'informations à propos du Pass Royale ici.