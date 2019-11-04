Pass Royale Saison 5
Qu'est-ce que le Pass Royale ?
Le Pass Royale vous permet de débloquer les récompenses et les avantages exclusifs de toute une saison.
En gagnant des couronnes, vous pouvez débloquer les paliers de récompenses du Pass Royale, des coffres à couronnes et la banque bonus !
Contenu exclusif
Exclusif pour la saison 5, le Grand Festin Gobelin :
Skin de la hûte de gobelins.
Émoticône exclusive du gobelin à sarbacane (le tout premier !).
Une fois débloquées, vous conserverez ces récompenses à tout jamais, mais elles ne sont disponibles que pendant la saison 5 !
35 paliers de récompense
Les récompenses du Pass Royale incluent :
Un
skin de tour
et une
émoticône
uniques.
40 000 pièces d'or.
6 coffres
foudre
de Pass Royale.
3 coffres foudre Pass Royale
rares
avec des
cartes rares garanties.
4 coffres foudre Pass Royale
épiques
avec des
cartes épiques garanties.
4
jetons d'échange.
Jusqu'à
7 coups
par coffre.*
1 coffre légendaire
avec une
carte légendaire garantie.
**
* Les coups vous permettent de remplacer des cartes et vous donnent plus de chances de gagner celles que vous préférez.
** Si vous avez atteint la sixième arène minimum.
Avantages du Pass Royale
Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :
Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux.
La possibilité de
mettre un coffre en file d'attente
pour lancer le
déblocage automatiquement.
Des
coups de foudre
pour tous les coffres du Pass Royale.
Une
apparence de nom dorée
exclusivement disponible avec le Pass Royale.
Des cadeaux pour les membres du clan.
Banque Bonus
Après avoir complété les 35 paliers, la banque bonus est débloquée pour être remplie ! La banque bonus vous permet de gagner de l'or supplémentaire.
Toutes les 10 couronnes, vous ajoutez 250 d'or bonus dans votre banque jusqu'à ce qu'elle soit remplie !
Collectez votre or bonus à la fin de la saison.
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
第1天戰況
第1場：Shaden Smuki VS Tattoos
首場對決由再度從預選賽脫穎而出的前天王Tattoos挑戰Shaden Smuki，首局Tattoos以迫炮礦牌組拿下，但隨之Shaden Smuki陸續以大閃石與大閃電巨牌組後來居上，Tattoos最終沒有奪回天王寶座，挑戰失敗。
第2場：TOTO VS Kitassyan
第二場對決，Kitassyan挑戰TOTO，面對來勢洶洶的Kitassyan，TOTO姥姥墓園應戰，在一片看好之時，被對手殘局翻盤，第2局拿出狗球牌組，但在優勢情況下，被對手的武神墓園逆轉，TOTO掉落天王之位，由Kitassyan取而代之。
第3場：Sado VS Littlechen
公認的兩大高手Sado與Littlechen正面碰撞，面對Littlechen絲毫不能馬虎，Sado在首局拿出牌組，利用小閃保住殘血地獄龍瞬間爆塔，第2局則以熱門的超騎精銳左右開弓打出傷害，Littlechen無功而返。
第4場：Xiake VS Houyi
資深戰將間的對決向來精彩，第4場就由Xiake迎來Houyi的挑戰，Xiake擅長多樣牌組，首局以大皮礦壓制對手超騎精銳姥姥，第二局又以果凍天使小屋流極限防守，讓Houyi的衛隊精銳姥姥無法進攻造成傷害，最終，Xiake就以2比0守住天王之位。
第5場：Spring VS Taoki
Spring先前以奇招與敢衝的特性拿到天王之位，本週迎戰Taoki，首局不敵Taoki的超騎精銳聯手出擊，第2局Spring即時調整心態，以大皮墓園砍爆Taoki的電巨牢籠，決勝局就以精銳電巨趁勝追擊，保住位置，Taoki惜敗告別。
第6場：RAIKIJONES VS Coco
前幾場對決，天王中僅有TOTO倒下陣來，正當大家以為RAIKIJONES應該能守下天王之位時，首度登場的Coco展現8300盃的氣勢，先以皇豬快遞獵剋制對手天狗，接著第2局，以地震豬對上墓園，Coco靈活調度以速轉地震並強解墓園，磨死RAIKIJONES，取得天王位。
第7場：Auk VS Kou.h
資深戰將Auk面對新人Kou.h，後者首局拿出自己擅長的5.3平均水費的超騎電巨精銳雙房牌組應戰，但Auk並未被奇特牌組所壓制，以炮車墓園穩住勝利。第2局，Auk則以電巨虐殺對手天狗牌組，Kou.h落敗。
第8場：Panda VS YT Mapiel CR
這是一場天才少年間的比拚，首局礦炮對上礦炸，Mapiel以進攻代替防守，更不惜虧費搶血，靠著神箭射手各角度斜射拿下勝利。第二局礦炮內戰，Panda中規中矩想慢慢拿下勝利，但Mapiel絲毫沒有放下進攻的念頭，最終反差對手，Panda遺憾告別天王位置。
第2天戰況
首日挑戰賽，韓國選手大反撲後，當前十大天王中，韓國賽區有4位選手；日本賽區有3位選手；中國大陸賽區有2位選手；東南亞賽區則僅剩1位選手。