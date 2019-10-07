Après avoir complété les 35 paliers, la banque bonus est débloquée pour être remplie ! La banque bonus vous permet de gagner de l'or supplémentaire.

Toutes les 10 couronnes, vous ajoutez 250 d'or bonus dans votre banque jusqu'à ce qu'elle soit remplie !



Collectez votre or bonus à la fin de la saison.