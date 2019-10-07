Pass Royale Saison 4
동남아시아 지역에서 온 Tattoos와 NARUTO 선수는 피라미드 순위 경쟁에서 각각 한국의 TOÝ와 Sado 선수를 상대했는데요. 10명의 쟁쟁한 스타들 사이에서도 쉽게 밀리지 않는 경기력을 보여주었지만, 아쉽게도 패배를 하면서 Tattoos와 NARUTO 선수는 나란히 9,10위에 머무르게 되었습니다.
NARUTO 선수를 상대로 좋은 모습을 보여주며 승리를 가져온 한국의 Sado 선수는 다음 매치에서 중국의 Auk 선수를 상대했는데요. 아쉽게 승리를 가져오지 못하면서 1주차 랭킹은 8위로 마무리하게 되었습니다.
한편, 동남아시아의 Tattoos와 일본의 RAIKIJONES 선수를 꺾으며, 피라미드 순위에서 점점 올라가던 TOÝ 선수의 기세는 중국의 Healheheart 선수에게 가로막혔습니다.
Sado 선수를 상대로 승리한 중국의 Auk 선수는 일본의 RAD 선수까지 제압하였지만, 피라미드 순위 내 높은 자리에서 기다리고 있던 중국의 Higher 선수에게 패배하며 4위에 머물게 되었는데요. 일본의 YUYA 선수는 TOÝ 선수의 기세를 이기고 올라온 Healheheart 선수를 잡으며 Higher vs. YUYA의 결승전 매치가 성사되었습니다.
결승 매치 첫 번째 게임에서 먼저 승리를 가져온 YUYA는 그 기세를 몰아 두 번째 게임에서도 승리를 가져오며, 스타 챔피언십 초대 스타 자리에 오르게 되었습니다.
10명의 스타 모두 시드 위크 내내 좋은 경기력과 치열한 전투를 보여주었는데요. 지난 주말간 진행되었던 별들의 전투를 의찬TV와 써니 채널에서 확인하세요!
📺 2일차 스타 챔피언십 경기
앞으로도 별들의 전투는 계속됩니다!
이번 주 주말, 피라미드 위크를 기대해 주세요!
Banque Bonus
Après avoir complété les 35 paliers, la banque bonus est débloquée pour être remplie ! La banque bonus vous permet de gagner de l'or supplémentaire.
Toutes les 10 couronnes, vous ajoutez 250 d'or bonus dans votre banque jusqu'à ce qu'elle soit remplie !
Collectez votre or bonus à la fin de la saison.
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
Jouer sans Pass Royale
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes :
34 coffres à couronne contenant des gemmes et des cartes.
Un coffre légendaire
si vous avez atteint l'arène 6 minimum au début de la saison.
Comment obtenir un Pass Royale ?
Lancez Clash Royale.
Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.
Achetez un Pass Royale.
Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison 4 !
Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 4.