Pass Royale saison 7
Qu'est-ce que le Pass Royale ?
Le Pass Royale vous permet de débloquer les récompenses et les avantages exclusifs de toute une saison.
En gagnant des couronnes, vous pouvez débloquer les paliers de récompenses du Pass Royale, des coffres à couronnes et de l'or bonus.
Contenu exclusif
Exclusif pour la saison 7, Festival lunaire
Skin de tour lanterne lunaire
Émoticône exclusive
Une fois débloquées, vous conserverez ces récompenses à tout jamais, mais elles ne sont disponibles que pendant la saison 7.
對戰組合
第1天首輪的四場對決，由第1種子對戰第8種子；第4種子對戰第5種子；第2種子對戰第7種子；第3種子對戰第6種子。
Avantages du Pass Royale
Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :
Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux
La possibilité de
mettre un coffre en file d'attente
pour lancer le
déblocage automatiquement
Des coups de foudre pour tous les coffres du Pass Royale
Une apparence de nom dorée exclusivement disponible avec le Pass Royale
Des cadeaux pour les membres du clan
以第1種子身分晉級的Viiper，這次少了勁敵Light，是否有望更進一步，相信不少人都想知道答案。而第8種子Tico，在名氣、經驗都略遜於Viiper的情況下，會以擅長的以攻代守的手段拿下首場勝利？又或者會有什麼奇招出現呢？
第2場 : KK19212 vs TRB Wallace
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
本月參賽的選手大多來自西方，因此來自東方的KK自然受到東方玩家更多的關注，在去年全球總決賽中，KK曾與Wallace交手過，當時KK在KOH環節遇上對手落敗，歷經多月狹路相逢，KK能夠扳回顏面？還是Wallace將延續自己對對手的宰制力？
Jouer sans Pass Royale
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes :
34 coffres à couronne contenant des gemmes et des cartes ;
un coffre légendaire
si vous avez atteint l'arène 6 minimum au début de la saison
.
上月冠軍Ruben，本月再度被參賽者選為不想遇到的對手，可見其實力雄厚，擅長各式牌組的他，是否已擬好針對對手的策略呢？而從32進8就未輸過對戰的Kodigo，手感滾燙程度是否會讓Ruben能以招架？究竟鹿死誰手？
第4場 : STMN Lucas vs Surg TS