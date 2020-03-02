Pass Royale Saison 9
第1場：Shaden Smuki VS one-two
由Shaden Smuki迎接one-two的挑戰。Shaden Smuki的電巨被one-two皮卡羊斬殺，由one-two旗開得勝，第2局one-two被Shaden Smuki皇豬衛隊抓到，再加上火球失誤漏砸飛行器敗下陣來。決勝局，one-two超騎幻龍鑽不是很好解電巨，被Shaden Smuki小費電巨慢慢進塔磨死，one-two挑戰失敗。
第2場：Tattoos VS Lim l Endo
第2場對決Tattoos迎戰Lim l Endo。首局Lim l Endo幽靈電塔鑽無限攻勢直接碾壓，第2局Tattoos皇巨黑王漁大師與對手黑王電塔鑽纏鬥5分鐘扳平比分。決勝局，Lim l Endo精銳電法爐屋套針對到沒有換牌組的Tattoos，Lim l Endo挑戰成功。
第3場：FamousKid VS Panda
第3場，FamousKid面對Panda。首局，Panda一套想抓黑王墓園小電車被FamousKid三衝姥姥鑽壓制正好克制，Panda落敗。但隨後Panda專注拿出絕活小費體系，而FamousKid不在狀態且失誤過多，最終Panda分別以黑王電礦和黑王電塔鑽拿下2、3局，讓一追二拿下勝利。
第4場：ARIMURA VS iPhone
第4場在ARIMURA和iPhone之間展開。2局比賽，ARIMURA先用黑王迫炮墓園拿下對手皮卡姥姥羊，接著再用精銳姥姥爐屋套解決對手皇巨姥姥漁大師，ARIMURA輕鬆取勝，守住席位，iPhone挑戰失敗。
第5場：KK VS GAKINISHI
KK迎來GAKINISHI的挑戰。首局空軍大戰，以巨石冰球上場的KK在先破一塔的情況下，抓準時機趁對手下狗費用不足，一波推進拿下。第2局，GAKINISHI拿出黑王電塔鑽，讓KK的皮卡羊疲於防守，最終GAKINISHI還以顏色。決勝局，KK以皇巨漁大師應戰，GAKINISHI維持原牌組，雙方纏鬥，GAKINISHI卻發生致命失誤讓KK皇巨鎖塔翻盤，KK獲勝。
第6場：PANDORA VS Xiake
第6場對決，Xiake與PANDORA碰頭。首局，PANDORA皇巨漁大師登場，Xiake則拿出黑王狗礦，但開局就被PANDORA漁大師進塔終結懸念。第2局，Xiake又拿出一套特製的電巨電磁炮牌組，並成功打出優勢。但關鍵時刻，狀態火熱的PANDORA還是以滾木和電精保住姥老打贏橋頭，瞬間翻盤，Xiake不敵對手0比2落敗。
第7場：TRB Sandbox VS XYD
第7場，TRB SandBox交手XYD。首局，SandBox以皇巨姥姥漁大師應戰，XYD則拿出對戰不常見的武神弩套，SandBox反應不及，被對手拿下首局。第2局，SandBox選擇不換牌組，僅調整法術，XYD則又拿出場上不多見的黑王羊鑽套，關鍵時刻，SandBox失誤，最終XYD贏下比賽！
第8場：Nova Lciop VS Seori
Lciop迎戰Seori，首局Lciop以招牌幽靈電塔鑽應戰，對手則是武神電塔礦。兩人你來我往，Seori靠藏一手的大蒼取勝。第2局，Lciop換上皮卡羊，Seori則帶上不多見的武神電塔鑽，雙方互有進攻，最終Lciop抓住對手一波虧費，成功破塔。決勝局，Lciop換上武神電塔鑽，而Seori則以黑王迫炮礦上場，與前2局相同，打得難分難捨，Seori再度拿出神祕武器──大蒼，Lciop遺憾告別賽場。
第2天戰況
經過首日挑戰賽的洗牌，十大天王根據名次在天王金字塔以冒泡賽形式向上展開對決。
本周东南亚赛区的海选晋级名单被印尼包揽，BenZer的前队友、CRSC第一赛季来过的老熟人Dexterz将与Arpin一并前来踢馆。作为一名不折不扣的老江湖，前职业选手Dexterz拥有丰富的经验和不俗的实力，第一赛季轻松踢馆成功就是最好的证明。但第一赛季时，Dexterz天王宝座屁股还没坐热就又被新人踢走，此番故地重游，Dexterz不但想再次拿下天王席位，还要坐得更安稳一点。
第1輪
第1輪首場對決，由於ARIMURA臨時退賽，前一日挑戰成功的Lim l Endo自動晉級下一輪。同輪另一場對決，Panda迎戰Shaden Smuki，沒有給對方太多機會，以皮卡羊、幽靈電塔鑽連下兩城，Panda向上攀升。
各局勝者牌組
第2輪
來到第2輪，Lim l Endo挑戰前輩PANDORA。首局PANDORA冰球體系壓制Lim l Endo的天狗先下一城。但隨後Lim l Endo拿出幽靈電塔鑽連拿兩局，讓一追二逆轉PANDORA。而另一場對決，KK也在先丟一局的情況下，先是憑藉皇巨連開六槍扳平比分，又在決勝局中用鑽地機打贏了Panda的黑王電塔滾礦套，手感不錯的KK繼續前行。
各局勝者牌組
第2輪第1場勝者牌組
第2輪第2場勝者牌組
第3輪
來到第3輪，連穿兩人的Lim l Endo迎來同為超強新人的Seori。首局，Seori雖以地震毒礦抓到Lim l Endo的迫炮墓園，但卻失手被翻盤。第2局，Seori又用雙建築抓到Lim l Endo的單氣球，扳平比分。決勝局，Seori祭出帶了N張防空的藍胖墓園，又正好對上Lim l Endo的空軍體系。但操作上，Lim l Endo略勝一籌，最後Lim l Endo拿下勝利。
同輪另一場，KK與XYD交手，前者拿出精銳暗夜石，後者以武神弩套應戰。第1局連弩被石頭人殘局推平，KK取勝。第2局XYD未換核心卡，僅調整法術，KK則選擇電巨套，雙方你來我往，XYD技高一籌血量取勝。決勝局，KK以少見的速轉地震電巨套上場，XYD弩套再改法術，雙方纏鬥，一波XYD抓住KK費用不足，逆勢翻盤，XYD解決KK，往前邁進。
各局勝者牌組
第3輪第1場勝者牌組
第3輪第2場勝者牌組
第4輪
來到第4輪，Lim l Endo挑戰上週冠軍Auk。首局Auk操刀黑王羊鑽套被Lim l Endo黑幽電塔鑽克制，先丟一分。第2局Auk迫炮墓園成功針對對手的黑王電塔礦還以顏色。決勝局，Lim l Endo的複製石在最後時刻一波進塔翻盤，超級新人挺進本週決賽。
另一邊，Higher和XYD正面交鋒。首場Higher墓園不敵XYD的幽靈火塔鑽，敗下陣。第2局Higher拿出絕活超騎體系，沒帶火球的XYD被姥姥戲耍。決勝局，兩人展開礦工內戰，Higher帶的地震礦搶血更快速，最終更擅長礦工的Higher再上一層。
各局勝者牌組
第4輪第1場勝者牌組
第4輪第2場勝者牌組
決賽
決賽在Lim l Endo和Higher之間展開。前2局，Lim l Endo皮卡羊和皇巨套連戰連捷。弟3局，0比2落後的Higher調整打法，以幽靈電塔鑽化解Lim l Endo的精銳姥姥爐屋套，第4局超騎羊則破解了對手的絕活幽靈電塔鑽，雙方2比2，來到最終決勝局。
決勝局，鑽地機牌組對決，Lim l Endo是黑幽電塔鑽，嗨爾則是幽靈電塔鑽。Higher憑更具進攻性的配卡在前中期佔據優勢，但Lim l Endo在進入雙倍後逐漸發力，先是連續預判到Higher的橋頭公主，讓Higher無法擴大優勢，隨後又利用旋風和神箭合作產生的威力反擊，逐漸反超血量，最終Lim l Endo神仙發揮拿下Higher，連穿五人上演誅神之夜！
各局勝者牌組
70 récompenses à débloquer
35 paliers de récompenses Pass Royale ;
35 paliers de récompense gratuits.
第1週天王爭霸賽過後，第1天王Lim l Endo和第2天王Higher可在本週免於被挑戰。目前所有選手總積分排名如下：
35 paliers de récompenses Pass Royale
當前金字塔，Lim l Endo登頂，Higher再度拿到第2，Auk落至第3，XYD來到第4，5至10名分別為Seori、KK、PANDORA、Panda、ARIMURA、Smuki。
Avantages du Pass Royale
Avec le Pass Royale, vous débloquez instantanément :
Des participations et nouvelles tentatives illimitées pour les défis spéciaux
La possibilité de
mettre un coffre en file d'attente
pour lancer le
déblocage automatiquement
Des coups de foudre pour tous les coffres du Pass Royale
Une apparence de nom dorée exclusivement disponible avec le Pass Royale
Des cadeaux pour les membres du clan
Or bonus
Si vous atteignez les 35 paliers, vous débloquez la banque bonus. Dans cette banque, vous pouvez stocker de l'or supplémentaire.
Chaque fois que vous gagnez 10 couronnes, 250 pièces d'or sont ajoutées à la banque, jusqu'à ce qu'elle soit pleine.
Récupérez tout cet or bonus à la fin de la saison.
Comment fonctionne le Pass Royale ?
Il vous suffit de jouer et de gagner des couronnes pour atteindre les différents paliers du Pass Royale et débloquer de nouvelles récompenses.
Grâce au Pass Royale
Vous pouvez débloquer chaque palier en gagnant dix couronnes. Chaque palier contient une récompense de Pass Royale et un coffre à couronne.
Il n'y a aucune limite de temps pour débloquer les paliers de récompenses ; vous pouvez prendre votre temps pour gagner des couronnes.
Gratuit
Chaque palier de récompense contient un coffre à couronne.
Un palier est débloqué toutes les 24 heures. Pendant les week-ends, deux paliers sont débloqués toutes les 24 heures.
Le dernier palier de chaque saison contient un coffre légendaire au lieu d'un coffre à couronne.
Les coffres à couronne restent disponibles tout au long de la saison, alors ne vous faites pas de souci si vous n'arrivez pas à en débloquer un par jour.
Vous pouvez gagnez des couronnes dans n'importe quel mode sauf l'entraînement, les combats amicaux et les tournois privés.
本周韩国海选的冠军qwerty实际上是日本国籍，但已经在韩国生活了13年，所以参加韩国赛区的海选并最终杀出重围。从资料上看，qwerty天梯最高杯数达到8439，CRL月度资格赛瑞士轮最高拿到过6胜，并且是一位连弩绝活哥，实力在踢馆选手中应该属于中上。虽没有太多的大赛经历，但从韩国赛区“抢下”一席踢馆名额的qwerty必将全力以赴，争取为近期表现强势的日本CR再拿下一席天王宝座。
Vous n'avez pas de Pass Royale ? Vous pouvez remporter les récompenses suivantes (et c'est gratuit !) :
34 coffres à couronne contenant des gemmes et des cartes ;
Un coffre légendaire
si vous avez atteint l'arène 6 minimum au début de la saison
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Comment obtenir un Pass Royale ?
Lancez Clash Royale.
Touchez Pass Royale en haut de l'écran ou dans le magasin.
Achetez un Pass Royale.
Félicitations, vous avez un Pass Royale ! Profitez bien des récompenses exclusives et bonne chance pour la saison !
Le Pass Royale n'est valable que pendant la saison pour laquelle vous l'avez acheté, en l'occurrence, la saison 9.
CRSC第二周上周末战罢，数据不撒谎栏目也准时归来！在版本末期，各大榜单会不会给我们带来惊喜呢？第二周共进行了多达90局的1V1对决，如此大的样本相当有说服力了。共有76张卡牌、68套卡组登场亮相，以下数据榜单均采集自这90局比赛，让我们开始！