第1場：Shaden Smuki VS one-two

由Shaden Smuki迎接one-two的挑戰。Shaden Smuki的電巨被one-two皮卡羊斬殺，由one-two旗開得勝，第2局one-two被Shaden Smuki皇豬衛隊抓到，再加上火球失誤漏砸飛行器敗下陣來。決勝局，one-two超騎幻龍鑽不是很好解電巨，被Shaden Smuki小費電巨慢慢進塔磨死，one-two挑戰失敗。



第2場：Tattoos VS Lim l Endo

第2場對決Tattoos迎戰Lim l Endo。首局Lim l Endo幽靈電塔鑽無限攻勢直接碾壓，第2局Tattoos皇巨黑王漁大師與對手黑王電塔鑽纏鬥5分鐘扳平比分。決勝局，Lim l Endo精銳電法爐屋套針對到沒有換牌組的Tattoos，Lim l Endo挑戰成功。



第3場：FamousKid VS Panda

第3場，FamousKid面對Panda。首局，Panda一套想抓黑王墓園小電車被FamousKid三衝姥姥鑽壓制正好克制，Panda落敗。但隨後Panda專注拿出絕活小費體系，而FamousKid不在狀態且失誤過多，最終Panda分別以黑王電礦和黑王電塔鑽拿下2、3局，讓一追二拿下勝利。



第4場：ARIMURA VS iPhone

第4場在ARIMURA和iPhone之間展開。2局比賽，ARIMURA先用黑王迫炮墓園拿下對手皮卡姥姥羊，接著再用精銳姥姥爐屋套解決對手皇巨姥姥漁大師，ARIMURA輕鬆取勝，守住席位，iPhone挑戰失敗。



第5場：KK VS GAKINISHI

KK迎來GAKINISHI的挑戰。首局空軍大戰，以巨石冰球上場的KK在先破一塔的情況下，抓準時機趁對手下狗費用不足，一波推進拿下。第2局，GAKINISHI拿出黑王電塔鑽，讓KK的皮卡羊疲於防守，最終GAKINISHI還以顏色。決勝局，KK以皇巨漁大師應戰，GAKINISHI維持原牌組，雙方纏鬥，GAKINISHI卻發生致命失誤讓KK皇巨鎖塔翻盤，KK獲勝。



第6場：PANDORA VS Xiake

第6場對決，Xiake與PANDORA碰頭。首局，PANDORA皇巨漁大師登場，Xiake則拿出黑王狗礦，但開局就被PANDORA漁大師進塔終結懸念。第2局，Xiake又拿出一套特製的電巨電磁炮牌組，並成功打出優勢。但關鍵時刻，狀態火熱的PANDORA還是以滾木和電精保住姥老打贏橋頭，瞬間翻盤，Xiake不敵對手0比2落敗。



第7場：TRB Sandbox VS XYD

第7場，TRB SandBox交手XYD。首局，SandBox以皇巨姥姥漁大師應戰，XYD則拿出對戰不常見的武神弩套，SandBox反應不及，被對手拿下首局。第2局，SandBox選擇不換牌組，僅調整法術，XYD則又拿出場上不多見的黑王羊鑽套，關鍵時刻，SandBox失誤，最終XYD贏下比賽！



第8場：Nova Lciop VS Seori

Lciop迎戰Seori，首局Lciop以招牌幽靈電塔鑽應戰，對手則是武神電塔礦。兩人你來我往，Seori靠藏一手的大蒼取勝。第2局，Lciop換上皮卡羊，Seori則帶上不多見的武神電塔鑽，雙方互有進攻，最終Lciop抓住對手一波虧費，成功破塔。決勝局，Lciop換上武神電塔鑽，而Seori則以黑王迫炮礦上場，與前2局相同，打得難分難捨，Seori再度拿出神祕武器──大蒼，Lciop遺憾告別賽場。

