4 juin 2024
Blog – Clash Royale
PRÉPAREZ VOS GOBELINS !
Préparez votre armée de gobelins pour un grand combat...
À partir du 7 mai à 9 h UTC (11 h, heure française), récupérez des cartes gobelines, une bannière gobeline et un mortier évolué GRATUITEMENT en vous connectant tous les jours ! Récupérez vos récompenses chaque jour, parce que chaque jour manqué, c'est une récompense en moins !
Voici la liste des récompenses :
2 500 gobelins à lances
1 bannière gobeline
2 500 gangs de gobelins
1 fragment d'évolution du mortier
500 cabanes de gobelins
1 fragment d'évolution du mortier
125 fûts à gobelins
1 fragment d'évolution du mortier
125 foreuses gobelines
1 fragment d'évolution du mortier
2 fragments d'évolution du mortier
⚠️ Éligibilité : niveau 7 du roi ou plus.
À bientôt dans l'arène !