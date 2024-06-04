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4 juin 2024
Blog – Clash Royale

PRÉPAREZ VOS GOBELINS !

Préparez votre armée de gobelins pour un grand combat...
À partir du 7 mai à 9 h UTC (11 h, heure française), récupérez des cartes gobelines, une bannière gobeline et un mortier évolué GRATUITEMENT en vous connectant tous les jours ! Récupérez vos récompenses chaque jour, parce que chaque jour manqué, c'est une récompense en moins !

Voici la liste des récompenses :

  • 2 500 gobelins à lances

  • 1 bannière gobeline

  • 2 500 gangs de gobelins

  • 1 fragment d'évolution du mortier

  • 500 cabanes de gobelins

  • 1 fragment d'évolution du mortier

  • 125 fûts à gobelins

  • 1 fragment d'évolution du mortier

  • 125 foreuses gobelines

  • 1 fragment d'évolution du mortier

  • 2 fragments d'évolution du mortier

⚠️ Éligibilité : niveau 7 du roi ou plus.

À bientôt dans l'arène !