Que sont les guerres de clans ?
Les guerres de clans sont des évènements de deux jours auxquels tout votre clan peut participer ! Affrontez des clans du monde entier avec votre clan pour obtenir gloire et récompenses !
Pour commencer...
Trouvez un clan actif ! Il faut au moins 10 membres d’un clan pour participer aux guerres de clans.
Vous pouvez consulter le
et le
communautaire, le
ou les recommandations du jeu pour trouver le clan qui vous conviendra le mieux !
Tous les participants doivent avoir un roi de niveau 8 au moins.
Seuls les chefs et chefs adjoints d’un clan peuvent déclarer une guerre.
Une fois que votre clan a déclaré la guerre, rendez-vous dans l’onglet Social pour consulter la carte...
Jour 1 : jour de collection
Combattez avec vos propres cartes pour gagner des cartes de clan. Les cartes du clan vous serviront à créer votre deck de guerre pour le jour de guerre !
Vous avez droit à
3 combats
lors du jour de collection.
Le but est de récupérer le plus possible de cartes de clan.
Vous trouverez sur la carte plusieurs mode de jeu qui changeront après chaque combat.
Tous vos combats vous feront gagner des cartes de clan, mais vous en gagnerez plus si vous remportez la victoire.
Plus votre arène est élevée, plus vous pouvez gagner de cartes de clan.
Préparez des decks adaptés à différents modes de jeu.
À la fin du jour de collection, le jour de guerre commence...
Jour 2 : jour de guerre
Combattez avec les cartes du clan pour vous couvrir de gloire ! Le clan ayant remporté le plus de combats du jour de guerre gagne la guerre !
Vous avez droit à
1 combat
lors du jour de guerre.
Votre seul objectif est de remporter ce combat.
Durant le jour de guerre, tous les membres de votre clan combattront avec les mêmes cartes de clan.
Créez un deck de guerre avec les cartes du clan et partagez-le avec votre clan ou copiez un deck du membre de votre clan le plus doué pour les préparer !
Remarque : le niveau des cartes du clan ne peut pas être supérieur à celui de vos propres cartes. Améliorez vos propres cartes pour utiliser des cartes de clan d’un plus haut niveau.
Avant votre combat final, testez vos cartes de guerre dans un combat amical.
N'oubliez pas d'encourager les membres de votre clan pour leur combat final.
À la fin du jour de guerre, votre clan gagnera des trophées de clan... et vous pourrez commencer une nouvelle guerre !
Récompenses !
Les trophées de clan indiquent le succès de votre clan lors des guerres
Gagnez plus de trophées de clan pour monter dans les ligues de clan.
À la fin de chaque saison des guerres de clan, vous gagnerez un coffre de guerre.
La taille de votre coffre de guerre dépend de votre ligue de clan et de votre meilleure guerre de la saison.
Obtenez un meilleur classement ou atteignez une meilleure ligue pour gagner un plus gros coffre !
Si vous avez bien lu tout ça, vous partez déjà du bon pied. Maintenant, allez vite aider votre clan !
À bientôt dans l'arène,
L'équipe de Clash Royale