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25 avr. 2018
Blog – Clash Royale

Que sont les guerres de clans ?

Les guerres de clans sont des évènements de deux jours auxquels tout votre clan peut participer ! Affrontez des clans du monde entier avec votre clan pour obtenir gloire et récompenses !

Pour commencer...

  • Trouvez un clan actif ! Il faut au moins 10 membres d’un clan pour participer aux guerres de clans.

  • Vous pouvez consulter le

    forum

    et le

    Discord

    communautaire, le

    groupe facebook

    ou les recommandations du jeu pour trouver le clan qui vous conviendra le mieux !

  • Tous les participants doivent avoir un roi de niveau 8 au moins.

  • Seuls les chefs et chefs adjoints d’un clan peuvent déclarer une guerre.

  • Une fois que votre clan a déclaré la guerre, rendez-vous dans l’onglet Social pour consulter la carte...

Jour 1 : jour de collection

Combattez avec vos propres cartes pour gagner des cartes de clan. Les cartes du clan vous serviront à créer votre deck de guerre pour le jour de guerre !

  • Vous avez droit à

    3 combats

    lors du jour de collection.

  • Le but est de récupérer le plus possible de cartes de clan.

  • Vous trouverez sur la carte plusieurs mode de jeu qui changeront après chaque combat.

  • Tous vos combats vous feront gagner des cartes de clan, mais vous en gagnerez plus si vous remportez la victoire.

  • Plus votre arène est élevée, plus vous pouvez gagner de cartes de clan.

  • Préparez des decks adaptés à différents modes de jeu.

  • À la fin du jour de collection, le jour de guerre commence...

Jour 2 : jour de guerre

Combattez avec les cartes du clan pour vous couvrir de gloire ! Le clan ayant remporté le plus de combats du jour de guerre gagne la guerre !

  • Vous avez droit à

    1 combat

    lors du jour de guerre.

  • Votre seul objectif est de remporter ce combat.

  • Durant le jour de guerre, tous les membres de votre clan combattront avec les mêmes cartes de clan.

  • Créez un deck de guerre avec les cartes du clan et partagez-le avec votre clan ou copiez un deck du membre de votre clan le plus doué pour les préparer !

  • Remarque : le niveau des cartes du clan ne peut pas être supérieur à celui de vos propres cartes. Améliorez vos propres cartes pour utiliser des cartes de clan d’un plus haut niveau.   

  • Avant votre combat final, testez vos cartes de guerre dans un combat amical.

  • N'oubliez pas d'encourager les membres de votre clan pour leur combat final.

  • À la fin du jour de guerre, votre clan gagnera des trophées de clan... et vous pourrez commencer une nouvelle guerre !

Récompenses !

  • Les trophées de clan indiquent le succès de votre clan lors des guerres

  • Gagnez plus de trophées de clan pour monter dans les ligues de clan.

  • À la fin de chaque saison des guerres de clan, vous gagnerez un coffre de guerre.

  • La taille de votre coffre de guerre dépend de votre ligue de clan et de votre meilleure guerre de la saison.

  • Obtenez un meilleur classement ou atteignez une meilleure ligue pour gagner un plus gros coffre !

Si vous avez bien lu tout ça, vous partez déjà du bon pied. Maintenant, allez vite aider votre clan !

À bientôt dans l'arène,

L'équipe de Clash Royale