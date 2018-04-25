Jour 2 : jour de guerre

Combattez avec les cartes du clan pour vous couvrir de gloire ! Le clan ayant remporté le plus de combats du jour de guerre gagne la guerre !

Vous avez droit à 1 combat lors du jour de guerre.

Votre seul objectif est de remporter ce combat.

Durant le jour de guerre, tous les membres de votre clan combattront avec les mêmes cartes de clan.

Créez un deck de guerre avec les cartes du clan et partagez-le avec votre clan ou copiez un deck du membre de votre clan le plus doué pour les préparer !

Remarque : le niveau des cartes du clan ne peut pas être supérieur à celui de vos propres cartes. Améliorez vos propres cartes pour utiliser des cartes de clan d’un plus haut niveau.

Avant votre combat final, testez vos cartes de guerre dans un combat amical.

N'oubliez pas d'encourager les membres de votre clan pour leur combat final.