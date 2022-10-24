Le 26 Octobre (jour de la mise à jour), nous effectuerons une toute dernière réinitialisation des trophées pour tous les joueurs dans les ligues actuelles.



Elle se déroulera comme une réinitialisation de saison ordinaire, vous pourrez donc récupérer les récompenses à partir de 5000 trophées à nouveau.



Mais cette fois, au lieu d'utiliser votre compte de trophées précédent, nous utiliserons votre meilleur score de trophées, et le compte de trophées après la réinitialisation sera limité à 6600 trophées.

Les badges et les succès ne seront pas mis à jour avec la réinitialisation mais la saison actuelle ne comptera pas. En d'autres termes, si vous êtes premier au classement dans votre ligue lors de la réinitialisation, cela ne sera pas pris en compte, car cette saison n'est pas complète.

Votre meilleur score de trophées et votre meilleur rang de saison (si vous en avez un) seront affichés sur votre profil de joueur, dans la section des anciennes statistiques.



Le Hall des légendes, contenant l'équivalent d'une saison de récompenses, sera immédiatement disponible, mais la saison sera plus courte que d'habitude et durera douze jours.

