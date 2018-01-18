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18 janv. 2018
Blog – Clash Royale

Qu’est-ce que la Ruée vers l’or ?

C’est le moment de gagner un peu d’OR supplémentaire !

Essayez le nouvel évènement – La ruée vers l’or – où vous pouvez gagner de l’or supplémentaire en détruisant les tours !

  • La ruée vers l’or est un évènement qui sera directement intégré sur le

    bouton “Combattre”

  • Pendant la Ruée vers l’or, vous gagnerez un

    bonus

    en or à chaque fois que vous

    détruirez

    une tour de votre adversaire !

  • Le bonus d’or

    est calculé selon votre arène

    , plus vous êtes haut, plus vous gagnerez de bonus !

3 jours en or !

Du 19 au 22 Janvier : Ruée vers l’or !

À bientôt dans l’arène !
L’équipe Clash Royale