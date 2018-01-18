18 janv. 2018
Blog – Clash Royale
Qu’est-ce que la Ruée vers l’or ?
C’est le moment de gagner un peu d’OR supplémentaire !
Essayez le nouvel évènement – La ruée vers l’or – où vous pouvez gagner de l’or supplémentaire en détruisant les tours !
La ruée vers l’or est un évènement qui sera directement intégré sur le
bouton “Combattre”
Pendant la Ruée vers l’or, vous gagnerez un
bonus
en or à chaque fois que vous
détruirez
une tour de votre adversaire !
Le bonus d’or
est calculé selon votre arène
, plus vous êtes haut, plus vous gagnerez de bonus !
3 jours en or !
Du 19 au 22 Janvier : Ruée vers l’or !
À bientôt dans l’arène !
L’équipe Clash Royale