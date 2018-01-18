C’est le moment de gagner un peu d’OR supplémentaire !

Essayez le nouvel évènement – La ruée vers l’or – où vous pouvez gagner de l’or supplémentaire en détruisant les tours !

La ruée vers l’or est un évènement qui sera directement intégré sur le bouton “Combattre”

Pendant la Ruée vers l’or, vous gagnerez un bonus en or à chaque fois que vous détruirez une tour de votre adversaire !