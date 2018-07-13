13 juil. 2018
Blog – Clash Royale
Qu'est-ce que le mode rage ?
Il est l’heure de se mettre en rage !
Le sort de rage a pris le contrôle de l’Arène du 13 au 16 juillet ! Toutes les cartes posées dans l’arène seront sous le sort de rage.
Souvenez-vous : en mode rage, le déplacement des troupes et leur vitesse d’attaque sont augmentés ! Les bâtiments tirent plus vite et invoquent des troupes plus rapidement !
Récompense à 12 victoires : un coffe légendaire.
Choisissez votre deck avec sagesse et soyez vifs !
À bientôt dans l’Arène,
L’équipe Clash Royale