Regardez la CRL et gagnez des récompenses !
Le chemin vers les finales de la CRL West n'a jamais été aussi plaisant !
Gagnez des récompenses simplement en vous connectant au Supercell ID et en regardant les diffusions éligibles pendant au moins 12 minutes consécutives !
De nouvelles récompenses seront valables chaque semaine - seulement sur la chaîne youtube officielle de la Clash Royale League : https://www.youtube.com/EsportsRoyale.
Note : vous ne pouvez recevoir les récompenses qu'une fois par diffusion.
Voici comment ça marche :
Premièrement, connectez votre compte Clash Royale au Supercell ID depuis les paramètres.
Ensuite, regardez une diffusion éligible de la CRL West (tous les samedi et dimanche à 19h (UTC+2) du 5 au 20 octobre) et appuyez sur le bouton "RÉCOMPENSES" (rewards sur l'image) en dessous de la vidéo.
Note : vous devrez peut être désactiver le chat pour voir le bouton.
Suivez les instructions et connectez votre Supercell ID à Youtube. Vous êtes fin prêt une fois que vous voyez l'icône "connecté" en dessous du stream.
Pour finir - vous devez regarder au moins 12 minutes consécutives ! Une fois les 12 minutes visionnées, vous serez capables de collecter vos récompenses plus tard dans le jeu. Ne vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas immédiatement :)
Note : Une fois vos gains obtenus après les 12 minutes de visionnage sur le stream anglais, venez prendre part au reste de la compétition en FRANÇAIS sur les chaînes de nos commentateurs :
et
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C'est tout !
Connectez-vous tous les samedi et dimanche à 19h (UTC+2 heure Française) entre le 5 et 20 octobre et soutenez votre équipe favorite !
À bientôt dans l'arène des finales de la CRL West,
L'équipe Clash Royale.