La King’s Cup est de retour !

Ce week-end, connectez-vous à la chaîne Youtube de Clash Royale pour regarder la King’s Cup II, une compétition de deux jours qui verra s’affronter huit Youtubeurs, huit joueurs professionnels et une foule complète de fans qui tenteront également leur chance !

Oh, avons-nous mentionné qu’il y a un cash prize de 200 000 dollars ? Et bien c’est le cas.



Ce qu’il faut savoir :

Jour 1, plus de 500 joueurs participeront à des tournois ouverts en 1c1. Les joueurs avec le plus de trophées accéderons à la prochaine étape. À la fin de la journée seulement huit survivront !

Jour 2, les huit meilleurs joueurs des tournois ouverts seront sélectionnés dans une équipe comprenant un Youtubeur et un joueur pro afin de participer à un championnat à double élimination.

Ce que vous avez vraiment besoin de savoir :



Le samedi 28, c'est par ici ! (en anglais)

Le dimanche 29, c'est par ici ! (en anglais)

Bonne chance à tous les participants, et tous les autres - profitez du spectacle !