Clash Royale & Fair-play



Nous savons que la communauté Clash Royale se préoccupe énormément du fair-play. Naturellement, c’est également un sujet crucial pour nous chez Supercell. Nous visons à toujours prévenir la tricherie et les comportements perturbateurs dans nos jeux.

Cela implique de tenir à jour nos conditions de service et notre politique de fair-play et de les appliquer en cas de besoin.





Qu'est-ce que nous faisons ?





Empêcher de manière proactive les joueurs d’utiliser un logiciel tiers dans le jeu



Surveiller le partage de compte et les paiements frauduleux



Effectuer des contrôles réguliers du fair-play dans nos classements



Vérifier les comptes des joueurs qualifiés pour les tournois compétitifs





À l'heure actuelle, notre objectif principal est de lutter contre le partage de comptes et les comptes qui ont utilisé des sites Web tiers pour acheter des gemmes frauduleusement.

Qu'est-ce que le partage de compte ?

Au plus simple, le partage de compte est le fait de donner votre compte à une autre personne pour la laisser progresser à votre place / jouer sous votre nom.

Vendre, acheter, partager ou donner des comptes de jeu à d'autres joueurs est contraire à nos Conditions d'utilisation.

Le partage de compte va à l'encontre de nos conditions d'utilisation et pourrait engendrer un ban.



À l'avenir, tous les joueurs identifiés comme «boostant» leurs comptes grâce au partage de compte seront bannis - parfois même de manière permanente.

Nous ne pouvons pas garantir la sécurité d'un compte qui a été passé d'un joueur à un autre.



Nous nous réservons le droit de bannir tout compte qui a été transféré entre les joueurs.

Achat de gemmes en dehors de Clash Royale

Il existe de nombreux sites Web tiers proposant des devises dans le jeu pour Clash Royale, mais AUCUN d’entre eux ne peut être utilisé en toute sécurité. Ignorez tout ce que leurs sites Web prétendent, ils ne sont pas sponsorisés par Supercell et financent souvent (ou sont financés par) des activités illégales.

Les comptes qui sont partagés ou qui ont acheté des gemmes de manière frauduleuse seront soumis à des sanctions telles que la révocation de la monnaie du jeu, la suspension temporaire du jeu et la fermeture permanente du compte de jeu.

Besoin de plus d'informations ?

Politique de fair-play de Supercell





Conditions d'utilisation de Supercell





Plus de façons de rester en sécurité et jouer fair-play

