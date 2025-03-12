Quand vous atteindrez la ligue compétitive, votre rang de départ sera basé sur votre progression sur la voie des trophées.

À partir de là, votre rang sera déterminé par vos performances en Rétro Royale, comme en Classé 2c2 et dans le Hall des légendes. Continuez de grimper dans le classement et montrez que vous maîtrisez les anciennes stratégies !

Le mode Rétro Royale ne sera pas disponible pour les combats amicaux, alors profitez à fond de l'événement tant que c'est possible !