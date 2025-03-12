Rétro Royale est arrivé !
Jouez comme en 2017 !
Du 12 au 26 mars, remontez le temps et découvrez Clash Royale comme il l'était quand le fantôme royal est venu hanter l'arène pour la première fois ! Progressez en mode Rétro à l'aide de 80 cartes classiques et gagnez des récompenses exclusives !
Jouez comme les vétérans
Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait Clash Royale à ses débuts ? Vous pouvez maintenant découvrir le jeu sans les troupes de tour, les évolutions et les champions !
Progressez en mode Rétro
En mode Rétro, vous aurez 30 paliers à atteindre. Chaque victoire vous rapproche du but final et vous fait gagner de l'or et des jetons de saison. Atteignez le dernier palier pour débloquer une émote exclusive Rétro Royale !
N'ayez pas peur de connaître des défaites, elles ne vous feront pas redescendre. Cette aventure est remplie de nostalgie !
Bataillez pour la gloire
Quand vous atteindrez la ligue compétitive, votre rang de départ sera basé sur votre progression sur la voie des trophées.
À partir de là, votre rang sera déterminé par vos performances en Rétro Royale, comme en Classé 2c2 et dans le Hall des légendes. Continuez de grimper dans le classement et montrez que vous maîtrisez les anciennes stratégies !
Le mode Rétro Royale ne sera pas disponible pour les combats amicaux, alors profitez à fond de l'événement tant que c'est possible !
Badges exclusifs
Après le 26 mars, vous recevrez des badges selon votre progression en Rétro Royale :
Un badge si vous avez au moins une victoire.
Un badge si vous avez atteint la ligue compétitive.
Magasin de saison Rétro
Pendant l'événement Rétro Royale, le magasin de saison proposera des bannières uniques et une émote. N'oubliez pas de dépenser vos jetons de saison avant la fin de l'événement !